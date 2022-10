The witcher: henry cavill sarà sostituito da liam hemsworth

The Witcher avrà una quarta stagione, è ufficiale. La vera notizia però è un’altra: Henry Cavill non interpreterà più Geralt di Rivia, con il ruolo che sarà affidato a Liam Hemsworth.

Neanche il tempo di esultare per il suo ritorno come Superman, che i fan di Henry Cavill devono fare i conti con l’addio dell’attore al personaggio che gli ha garantito il successo anche sul piccolo schermo.

Non essendoci apparentemente altra motivazione, non è da escludere che la decisione di Cavill di lasciare la serie sia dovuta proprio ai suoi impegni nel nuovo DCU. L’attore britannico ha, infatti, confermato di essere pronto ad indossare nuovamente il mantello anche in film futuri, a partire da Man of Steel 2. Va sottolineato come non abbia ancora firmato un accordo ufficiale per un sequel del film di Zack Snyder, ma il tempismo della notizia lascia azzardare questa ipotesi.

The Witcher: Henry Cavill a Liam Hemsworth: “Divertiti”

Henry Cavill ha diffuso sui social un comunicato in cui conferma il suo addio alla serie, un vero e proprio passaggio di consegne.

Non si è fatta attendere la risposta del nuovo Geralt, Liam, fratello del Thor di casa Marvel.

Come fan di The Witcher, sono al settimo cielo per questa opportunità. Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato del fatto che mi stia dando le redini e mi stia permettendo di prendere le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo delle sue avventure. Henry, sono stato tuo fan per anni e sono stato ispirato da ciò che hai portato a questo amato personaggio. Sono davvero entusiasta di entrare nel mondo di The Witcher.

Ricordiamo che la terza stagione di The Witcher uscirà nell’estate 2023, come annunciato nel corso del TUDUM. Prima però, il prossimo 25 dicembre, sarà rilasciato su Netflix lo spin-off The Witcher: Blood Origin.