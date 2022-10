Vision quest: in sviluppo una serie marvel su visione?

Paul Bettany potrebbe presto tornare ad indossare i panni di Visione. Stando ad alcuni rumors, la prossima settimana verrà assemblata la stanza degli sceneggiatori che si occuperanno di scrivere Vision Quest, una nuova serie Marvel per Disney Plus.

La notizia è stata lanciata nel corso del podcast The Hot Mic da Jeff Sneider, che qualche settimana fa aveva anticipato il ruolo, poi confermato, di Harrison Ford in Thunderbolts e Captain America: New World Order.

Nei fumetti, Vision Quest è il nome di un capitolo dei West Coast Avengers in cui Visione, dopo essere stato rapito e trasformato nella sua nuova versione bianca, scopre la vera natura dei suoi figli con Scarlet Witch. Ci sono buone possibilità che Kevin Feige voglia effettivamente adattare Vision Quest nell’MCU, considerando come gli eventi dei comics siano molto simili a quelli di Wandavision.

Vision Quest: la storia di Visione (e non solo) dopo Wandavision

In Wandavision, Visione, dopo la sua morte in Avengers: Infinity War, era stato temporaneamente “riportato in vita” da Wanda Maximoff tramite i suoi poteri, mentre lo S.W.O.R.D. costruiva un’arma senziente (Visione bianco) con i resti dell’invenzione di Tony Stark. Nel finale della serie, la nuova versione del personaggio di Paul Bettany riesce a sbloccare la sua memoria residua. Il sintezoide bianco fugge così da Westview per poi non essere più visto, almeno per il momento.

Quasi sicuramente non avremo una seconda stagione di Wandavision, eppure le vicende narrate, in quello che è ancora uno dei prodotti di maggior successo per gli Studios in epoca recente, hanno aperto diversi scenari, che ben si prestano ad essere trattati in nuovi progetti Marvel.

Ne abbiamo avuto più che un semplice assaggio in Doctor Strange in The Multiverse of Madness, che ha portato avanti il filone narrativo con protagonista Wanda e i suoi figli. Presto inizieranno anche le riprese di Agatha: Coven of Chaos, la miniserie incentrata su sulla strega interpretata da Kathryn Hahn. Diversi rumors hanno addirittura ipotizzato un possibile film da solista per Scarlet Witch, con Elizabeth Olsen che ha aperto le porte al ritorno del personaggio dopo gli eventi del sequel di Doctor Strange.

Un progetto su Visione sarebbe la naturale prosecuzione del finale di Wandavision, necessario per approfondire le conseguenze della presa di coscienza del nuovo Visione “bianco”.