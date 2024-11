House of the Dragon 2×08, Recensione: un finale all’altezza?

House of the Dragon 2 è giunto al termine. Questa stagione era composta da 8 episodi, a differenza della prima che, invece, ne contava 10. Inizialmente, House of the Dragon 2 era stata concepita con più puntate ma a causa dello sciopero degli sceneggiatori, con l’inizio delle riprese i creatori della serie si sono dovuti adattare. Questo è anche il motivo per cui a fine stagione non abbiamo avuto quella grande battaglia che un po’ tutti si aspettavano.

E proprio per questo non sono mancate le lamentele. Molti fan, infatti, non hanno apprezzato questa conclusione definita un po’ lenta e sottotono in una stagione che ha fatto storcere il naso agli spettatori. Su 8 episodi soltanto la 2x04 ci ha portato direttamente sul campo di combattimento con la battaglia di Riposo del Corvo, mentre le altre puntate sono state di strategia, con un’attenta introspezione e caratterizzazione dei personaggi. Ma vediamo insieme cosa è accaduto in un finale di stagione che ci aspettavamo un po’ diverso.

House of the Dragon 2

House of the Dragon 2x08, la trama: La Regina che non fu

L’ultima puntata di House of the Dragon inizia a Essos dove Tyland Lannister, alleato dei Verdi, sta cercando una flotta per combattere contro Corlys Velaryon. Nel frattempo Aemond ha perso le staffe dopo aver scoperto dei nuovi cavalieri di draghi di Rhaenyra e, in sella a Vaghar, brucia Punta Acuminata. Ritornato ad Approdo del Re addirittura chiede alla sorella Helaena di unirsi alla battaglia combattendo con il suo drago. Qui scopriamo l’importanza del ruolo di Helaena che addirittura predice il futuro dei fratelli e si intromette in una visione di Daemon.

House of the Dragon

Daemon, infatti, è ancora confinato ad Harrenhal dove Alys Rivers gli mostra il suo destino tramite l’albero sacro. L’ultima visione, una delle scene più suggestive della puntata, mostra a Daemon quello che accadrà ne Il trono di spade. Daemon vede gli Estranei, i draghi morti e Daenerys di spalle con delle uova di drago, poi Rhaenyra sul trono mentre Haelena da dietro appare e sussurra allo zio “è tutta una storia, e tu non ne sei che una parte”.

Rhaenyra e Addam giungono ad Harrenhal dopo aver ricevuto la notizia del presunto tradimento di Daemon. Qui li accoglie l’esercito radunato dal marito che si fa avanti e, inginocchiato davanti alla Regina, la informa della visione e dell’importanza che a capo dei 7 Regni ci sia proprio Rhaenyra. Nella notte arriva Alicent a far visita a Rhaenyra e le propone un patto: quando Aemond andrà da Ser Cole, lei ed Haelena accetteranno la resa e faranno sedere Rhaenyra sul trono. Rhaenyra accetta a patto che Aegon venga ucciso: un figlio per un figlio.

House of the Dragon

L’ultima puntata è solo un grande trailer della terza stagione?

L'ultima sequenza di House of the Dragon 2 vede i vari personaggi che si preparano alla guerra. I cavalieri pronti con i loro draghi, Aegon e Larys fuggono mentre Otto è imprigionato, Daemon guida le truppe, Tyland e Corlys con le loro rispettive truppe, e Rhaenyra e Alicent con lo sguardo verso l’orizzonte. Quindi tutti quelli che si aspettavano un combattimento sono rimasti delusi. Si tratta di una puntata ricca di avvenimenti, per molti non all’altezza di quei grandi finali di stagione a cui ci aveva abituato Game of Thrones. La prossima stagione inizierà dunque con una battaglia ma siamo pronti ad aspettare altri due anni?