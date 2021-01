HP – CES 2021: Ecco il nuovo laptop Elite Dragonfly

5G (negli USA) e processore Intel di ultima generazione per prestazioni superiori

Hp Presenta A Ces 2021 Il Nuovo Modello Di Elite Dragonfly

Dall’11 al 14 Gennaio si è tenuto uno dei più importanti eventi al mondo sull’innovazione tecnologica, il CES di Las Vegas, quest’anno in veste totalmente digitale.

Che cos’è CES?

CES (Consumer Electronics Show) è una fiera che verte sul tema dei prodotti innovativi e tecnologici che verranno proposti al grande pubblico. L’evento si tiene ogni anno ad inizio gennaio a Las Vegas (Nevada, USA) e dura solitamente quattro giorni.

È proprio in occasione di questa fiera che nel corso degli anni sono stati presentati prodotti che hanno cambiato il nostro modo di vivere: dal Commodore 64 negli anni ‘80 ai CD ma anche la prima XBOX.

Brand mondiali e start up si riuniscono qui per confrontarsi e presentare al mondo le proprie novità tecnologiche, dai concept più rivoluzionari (e quasi fantascientifici), ai prodotti che potremo possedere entro pochi mesi.

Ed è proprio su questi ultimi che ci concentreremo! Abbiamo un po’ curiosato tra le novità presentate quest’anno ed abbiamo trovato diversi prodotti davvero interessanti, alcuni anche curiosi.

Il nuovo laptop HP pensato per il business

HP ha aggiornato il modello Elite Dragonfly, pensato per i clienti business. Quest’anno in occasione di CES 2021 ha presentato due modelli, la versione G2 e la versione Max.

Entrambi i laptop saranno dotati di processori Intel di undicesima generazione e connettività 5G (opzionale), al momento però disponibile solo negli Stati Uniti.

Su entrambe le versioni del laptop HP Dragonfly, si potrà scegliere il tipo di processore Intel.

Intel i3 sarà disponibile solo per la versione laptop G2 mentre i processori intel i5 ed i7 saranno disponibili su entrambi i laptop.

Inoltre HP dà la possibilità di configurare la RAM su entrambi i modelli fino a 32 GB mentre per lo spazio di archiviazione si potranno avere fino a 2 TB in SSD.

Ciò che non si potrà scegliere saranno le tipologie ed il numero di porte. Entrambe le versioni monteranno una porta singola USB 3.1, due porte USB-C, una porta singola HDMI 1.4b.

Negli Stati Uniti, entrambi i modelli avranno un comparto dedicato per l’inserimento di una nano SIM.

HP non ̬ nuova a presentare innovazioni importanti. Leggi anche il nostro articolo РHP Gaming Festival: il-primo laptop dual screen da gaming al mondo e tante innovazioni per i videogiocatori.

Hp Elite Dragonfly

HP Dragonfly Elite G2 e Max: quali sono le differenze?

Fin qui non si nota nulla di davvero diverso tra le due versioni. Dove sono allora le differenze? La risposta è nelle configurazioni del display e nelle webcam. HP Dragonfly Max sarà disponibile solo con un display HD da 13,3 pollici (1920 x 1080), mentre è possibile dotare Dragonfly G2 di schermo HD o 4K.

È possibile avere su entrambi i modelli la funzione di HP pensata per la privacy, ovvero la tecnologia che impedisce alle persone che passano o che sono sedute accanto di sbirciare e curiosare su ciò che si sta facendo sul proprio pc portatile.

9

La versione Dragonfly Max includerà una webcam da 5 megapixel, mentre la versione G2 sarà dotata di una poco performante webcam da 1.2 megapixel.

Dragonfly Max avrà inoltre quattro microfoni ad ampio spettro per chiamate video e audio migliori e mantiene la possibilità di oscurare la webcam esattamente come nel modello del 2019. Questa volta però il “tappo” della webcam non sarà ad attivazione manuale, bensì ci sarà un tasto apposito sulla tastiera per oscurare o rendere disponibile la webcam.

Infine, HP mette a disposizione il tracciamento dei dispositivi anche su questi modelli, possibilità introdotta con i dispositivi top di gamma del 2020.

HP Dragonfly Elite G2 e Max, quali sono i prezzi?

Purtroppo al momento non si sà ancora nulla a quando Dragonfly Elite G2 e Dragonfly Elite Max saranno disponibili in Italia, ne tantomeno i loro prezzi. HP ha dichiarato che conta di rendere i due laptop disponibili sul mercato statunitense già a partire da fine gennaio, ma non ha ancora annunciato quali saranno i prezzi di vendita.

Nel frattempo, qui sotto potete dare un’occhiata all’offerta Amazon sul modello Dragonfly Elite del 2020 oppure cliccate qui per vedere tutte le caratteristiche e le possibilità di personalizzazione sullo store ufficiale HP.

Cosa ne pensi? Vota ora!