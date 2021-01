Samsung – CES 2021: i nuovi televisori QLED già acquistabili

I mini led migliorano drasticamente la qualità dei televisori Samsung

Samsung Presenta I Nuovi Televisori Neo Qled In Occasione Di Ces 2021

Dall’11 al 14 Gennaio si è tenuto uno dei più importanti eventi al mondo sull’innovazione tecnologica, il CES di Las Vegas. Quest’anno in veste totalmente digitale.

Che cos’è CES?

CES (Consumer Electronics Show) è una fiera che verte sul tema dei prodotti innovativi e tecnologici che verranno proposti al grande pubblico. L’evento si tiene ogni anno ad inizio gennaio a Las Vegas (Nevada, USA) e dura solitamente quattro giorni.

È proprio in occasione di questa fiera che nel corso degli anni sono stati presentati prodotti che hanno cambiato il nostro modo di vivere: dal Commodore 64 negli anni ‘80 ai CD ma anche la prima XBOX.

Brand mondiali e start up si riuniscono qui per confrontarsi e presentare al mondo le proprie novità tecnologiche, dai concept più rivoluzionari (e quasi fantascientifici), ai prodotti che potremo possedere entro pochi mesi.

Ed è proprio su questi ultimi che ci concentreremo! Abbiamo un po’ curiosato tra le novità presentate quest’anno ed abbiamo trovato diversi prodotti davvero interessanti, alcuni anche curiosi.

I nuovi televisori Samsung: qualità video ancora più definita

In occasione dell’evento CES, Samsung ha annunciato e presentato al mondo i nuovi modelli di televisori e loro le caratteristiche, con qualche novità ecosostenibile.

Per il 2021 sono stati ufficializzati i TV 8K e 4K HDR.

Esattamente come altri brand, tra cui LG, e ancor prima del brand rivale e connazionale, Samsung sta passando a un sistema di retroilluminazione che utilizza la tecnologia Mini LED.

Questa tecnologia permette di migliorare il contrasto che ovviamente va ad incidere sulla qualità generale delle immagini. Stando alle dichiarazioni ufficiali della casa coreana, rispetto ai televisori LCD QLED premium, “la differenza si vede ed è impressionante”.

Samsung chiama i propri Mini LED “Neo QLED” e nel 2021 ci saranno almeno cinque modelli di televisori che sono dotati di questa tecnologia.

Modelli Samsung TV 8K: il QN900A (un successore del QLED 8K di fascia alta dello scorso anno con cornici a malapena visibili) e il QN800A;



il QN900A (un successore del QLED 8K di fascia alta dello scorso anno con cornici a malapena visibili) e il QN800A; Modelli Samsung TV 4K: i modelli Samsung che saranno dotati della tecnologia Neo QLED saranno il QN95A, QN90A e QN85A.

Da quanto dichiarato ufficialmente da Samsung, la dimensione dei LED di questi nuovi televisori sono fino a 40 volte più piccoli rispetto ai LED montati nei modelli precedenti. Se nei modelli precedenti è tutt’ora possibile notare delle zone che si illuminano di meno o maggiormente in base a ciò che accade sullo schermo, sui nuovi modelli in uscita in questo 2021 questo tipo di problema visivo sarà praticamente superato.

Samsung Durante La Presentazione Dimostra La Maggiore Definizione Dei Nuovi Modelli

Un numero più elevato di LED con minore distanza tra gli stessi fa sì che la retroilluminazione sia drasticamente più precisa riducendo di conseguenza anche quel fastidioso effetto di alone che a volte si nota quando a schermo ci sono oggetti luminosi su sfondo scuro.

L’occhio di riguardo di Samsung per il gaming

La casa coreana con i propri televisori si rivolge anche ai videogiocatori che hanno acquistato o acquisteranno consolle di ultima generazione come Xbox Serie X o Playstation 5.

Infatti Samsung ha inserito nelle impostazioni dei propri televisori una “gaming bar” per poter accedere rapidamente ad impostazioni come ed esempio il refresh rate e le proporzioni di visione di gioco sullo schermo.

Se molti degli schermi attuali bisogna rinunciare ad alcune caratteristiche qualitative per poter giocare, tutte le caratteristiche del HDMI 2.1 legate al gaming, come la qualità video 4K a 120 Hz, e la bassa latenza, sono supportate.

Oltre a questo, il noto brand renderà presto possibile avere le dimensioni a schermo di 21:9 e di 32:9, dando così la possibilità di avere un’esperienza maggiormente immersiva nel gioco.

Quanto costano i nuovi televisori Samsung?

I prezzi di tutti i nuovi televisori Samsung saranno presto annunciati e le vendite dirette dal produttore con relativa spedizione cominceranno tra qualche mese.

Cosa ne pensi? Vota ora!