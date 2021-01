Nvidia RTX 3080 su pc portatile dal 26 gennaio

Sarà disponibile su più di 70 pc portatili

Nvidia Rtx Serie 3000 Disponibile Per Pc Portatili Da Gaming

Era settembre quando Nvidia presentò in streaming a tutto il mondo le sue nuove schede grafiche.

Le schede video sono basate su architettura Ampere che garantiscono un aumento di prestazioni davvero notevole rispetto alla serie RTX 2000, basata su architettura Turing.

Quel che è certo, è che la nuova tecnologia Ampere ha dimostrato fin dai primi test essere una vera e propria rivoluzione, un vero e proprio salto generazionale quello presentato da Nvidia in grado di fornire il doppio delle prestazioni rispetto alla generazione precedente e con una efficienza energetica altrettanto significativa.

Per conoscere le caratteristiche di tutte le versioni della nuova generazione di schede grafiche Nvidia, puoi recuperare il nostro articolo GeForce RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060 le nuove schede video.

Nemmeno il tempo di entrare nel nuovo anno, a meno di sei mesi dalla presentazione ufficiale di settembre, che subito arriva l’annuncio della versione anche per i laptop.

In occasione del CES 2021 molti produttori hanno presentato i propri prodotti portatili da gaming già dotati di questa golosa novità .

Quali schede grafiche della serie RTX 3000 saranno disponibili per i pc portatili?

Nvidia porterà sui laptop gaming la RTX 3060, la RTX 3070 e la RTX 3080.

Da quanto dichiarato ufficialmente i device, grazie alle nuove schede, beneficeranno di una maggiore efficienza energetica oltre agli ovvi miglioramenti delle prestazioni in game rispetto ai precedenti laptop che montavano la serie RTX 2000.

Quali pc portatili da gaming monteranno la scheda grafica Nvidia RTX 3080 ed RTX3070?

A partire dal 26 gennaio ci saranno più di 70 laptop da gaming disponibili con le nuove GPU mobili RTX 3070 e RTX 3080, mentre i laptop che monteranno la RTX 3060 saranno disponibili dal 2 febbraio. Nvidia non ha dichiarato se questi laptop saranno disponibili sul mercato mondiale o per il momento solo su mercati specifici. Sappiamo però che alcune case hanno presentato i propri pc da gaming portatili in occasione di CES 2021, come ad esempio MSI.

Quale sarà il prezzo dei pc portatili da gaming con schede Nvidia RTX serie 3000?

Abbiamo fatto un po’ di ricerche e abbiamo trovato i prezzi di base con i quali saranno venduti negli Stati Uniti, mercato nel quale è già partita la prevendita su numerosissimi siti specializzati per il gaming.

Un laptop con scheda Nvidia RTX 3060, ha un prezzo di partenza di 999 dollari.

Un laptop con scheda Nvidia RTX 3070 invece ha un prezzo di base a partire da 1.299 dollari.

Infine, un laptop con scheda Nvidia RTX 3080 parte da 1.999 dollari e può includere fino a 16 GB di memoria GDDR6, molto di più di quanto disponibile nella versione desktop.

Nvidia Rtx 3080 Su Pc Portatile Da Gaming

Nvidia afferma questi pc portatili potranno arrivare ad oltre 100 frame per secondo a 1440 pixel in game.

In questa generazione di schede grafiche per pc portatili da gaming, la casa di produzione utilizza una nuova tecnologia, ovvero la Dynamic Boost 2.0. Trattasi di un’intelligenza artificiale che bilancia la potenza tra CPU e GPU. Funziona su frame base, il che significa che un laptop grazie all’IA sarà in grado di bilanciare nel modo più corretto e in tempo reale la propria alimentazione.

Nvidia con la questa generazione di pc portatili da gaming introduce anche la nuova WhisperMode versione 2.0. Questa modalità permette di impostare i livelli acustici della scheda grafica. Ovvero, un’altra Intelligenza Artificiale dedicata solo ed esclusivamente alla gestione della velocità della ventola e delle impostazioni di gioco si occupa di mantenere ad un livello ottimale la rumorosità del device portatile.

Rimaniamo quindi in attesa di saperne di più e di scoprire tutti i pc portatili da gaming che monteranno la scheda grafica Nvidia di ultima generazione.

