Hugh Jackman sarà Robin Hood in un film A24: ecco tutto quello che devi sapere

Dopo il ruolo di dolce pastore nel film Pecore sotto copertura, Hugh Jackman tornerà ad un ruolo più tipico per la sua carriera, quello di un combattente. L'attore sarà infatti il protagonista di The Death of Robin Hood (La morte di Robin Hood), nuovo film della A24.

The Death of Robin Hood: trailer e dettagli del film con Hugh Jackman

Diretto da Michael Sarnoski, il trailer del film ci mostra un Robin Hood vecchio e stanco.

Le immagini sono cupe e sembra si voglia virare sul genere thriller: non a caso i produttori sono gli stessi di film come Pig (dramma misterioso con Nicholas Cage del 2021) e A quiet place: day one (2024), dei quali Sarnoski è stato anche il regista.

Data di uscita e cast

Oltre a Hugh Jackman, il cast comprende Jodie Comer, nota per il ruolo di Villanelle nella serie televisiva Killing Eve (2018-22), Bill Skarsgård (IT), Murray Bartlett (The White Lotus) e Noah Jupe.

The Death of Robin Hood uscirà nelle sale il 19 giugno.