Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, Peter Dinklage entra nel cast

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, l’atteso prequel della saga di Hunger Games, è prossimo all’uscita con una distribuzione nelle sale del nostro paese prevista per novembre 2023, ma le sorprese non sono ancora finite perché il cast continua ad arricchirsi con una nuova star molto amata dal pubblico televisivo.

Stiamo parlando di Peter Dinklage, che si unirà al cast del prequel di Hunger Games e che è stato scelto dalla produzione per interpretare Casca Highbottom.

Il regista di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, Francis Lawrence, ha dichiarato sul personaggio in questione:

Highbottom è una delle persone più potenti nella vita di Snow. In quanto volto austero e vendicativo dei giochi, è lui a stabilire le regole che determineranno ogni aspetto della vita di Coriolanus. Sono felicissimo che Peter gli darà vita.

Anche la produttrice della saga, Nina Jacobson, ha commentato l’entrata nel cast di Dinklage:

Non riesco ad immaginare un attore più perfetto per il ruolo di Highbottom. Essendo l’uomo noto per aver inventato gli Hunger Games e preside dell’Accademia, Highbottom è un personaggio con segreti. Il magnetismo, l’intensità e l’umorismo nero di Peter gli conferiranno intelligenza, profondità e spessore.