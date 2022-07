Orphan: First Kill, il prequel si mostra nel trailer ufficiale

Orphan, film horror del 2009 diretto da Jaume Collet-Serra, trattava di un’orfana Russa, la piccola Esther, che veniva finalmente adottata da una coppia benestante, desiderosi di una figlia. La bambina però con il tempo mostrava comportamenti assai inquietanti, comportamenti che non si addicevano ad una ragazzina e soprattutto che non si addicevano ad una bambina sana di mente. Infatti Esther, inizialmente bambina dolce e timida, presto inizierà a comportarsi in modo violento non solo con gli altri bambini ma anche nei confronti dei genitori adottivi.

Presto quindi scopriremo le origini della storia di Esther grazie a Orphan: First Kill, che è infatti il prequel di Orphan e che vede la narrazione della storia che nel primo film è stata solo accennata, ovvero il mistero che si cela dietro la famiglia biologica della bambina, morta in circostanze inquietanti durante un incendio.

Nel ruolo di Esther tornerà la giovane e talentuosa Isabelle Furham (Cell; Hunger Games), mentre i membri della famiglia saranno interpretati da Julia Stiles (Dexter; Mona Lisa Smile) e Rossif Suterland (Giochi di potere; Possessor). Il regista del film sarà William Brent Bell. Il film, distribuito da Paramount, uscirà nelle sale americane il 19 agosto, mentre è ancora sconosciuta la data di uscita nel nostro paese.