Hynerd film awards: i migliori film 2022 secondo noi!

Sappiamo bene quanto tutti voi aspettiate le premiazioni di inizio 2023 come gli Oscar o i Golden Globes, ma l’anno sta per giungere a termine quindi perché non iniziare a tirare le somme dei film 2022… con stile?

È così che vi diamo il benvenuto agli Hynerd Film Awards 2022, la premiazione cinematografica più onesta di sempre pensata e modellata dalla redazione di Hynerd.it con passione e dedizione. Abbiamo selezionato 6 categorie da premiare, con 5 candidati tra i film 2022 per ciascuna ma, come ogni premiazione che meriti il vincitore sarà solo uno per categoria. Le suddette saranno suddivise in: Miglior Fotografia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Attore, Migliore Attrice, Miglior Regista e Miglior Film. Bando alle ciance, iniziamo!

Miglior Fotografia

Un anno ricco di fotografie eccellenti, dai candidati ai grandi esclusi, da nuovi amori a vecchi ritorni di fiamma: vediamo insieme quali sono i film 2022 candidati per la nostra Miglior Fotografia:

Avatar: La via dell’acqua

The Batman

The Fabelmans

Top Gun: Maverick

The Northman

All’interno della nostra redazione, per questa categoria, ci sono stati davvero pochi dubbi e i voti espressi danno un vincitore ben sopra tutti gli altri. Grazie allo sguardo oscuro e immersivo di Greig Fraser in una Gotham intrisa di crime e mistero, il vincitore della Miglior Fotografia agli Hynerd Film Awards 2022 è The Batman!

The batman – miglior fotografia

Miglior sceneggiatura

Cosa è che determina una buona sceneggiatura? La solidità! Ebbene, i film 2022 hanno dimostrato di saperci fare, muovendosi tra mondi astratti, universi paralleli, vecchi romanzi e storie d’infanzia. Ecco i nostri candidati per la Miglior Sceneggiatura agli Hynerd Awards 2022:

Everything Everywhere All at Once

Triangle of Sadness

The Fabelmans

Top Gun: Maverick

Living

Anche qui, sono stati pochi i dubbi della nostra redazione, con un testa a testa ridotto solamente a due candidati. Con il cuore in mano però abbiamo dovuto cedere alle emozioni di un film 2022 che rende omaggio al cinema e a noi che così tanto lo amiamo: il vincitore della Miglior Sceneggiatura agli Hynerd Film Awards 2022 è The Fabelmans di Steven Spielberg!

The fabelmans – miglior sceneggiatura

Miglior Attore

Belli o brutti non importa, l’unica cosa che conta è il talento. Tra i film 2022 ci sono attori tornati alla ribalta e che ancora non intendono fermare la propria corsa, ma anche qualcuno che la propria corsa l’ha iniziata da poco, sorprendendo già tutti. Ecco quindi i nostri candidati per il Miglior Attore:

Austin Butler (Elvis)

(Elvis) Alexander Skarsgard (The Northman)

(The Northman) Tom Cruise (Top Gun: Maverick)

(Top Gun: Maverick) Adam Driver (White Noise)

(White Noise) Judd Hirsch (The Fabelmans)

Due nomi tra questi hanno messo in crisi la nostra redazione, ma alla fine un solo voto ha distaccato il vincitore dall’altro candidato al titolo. Con una interpretazione sorprendentemente potente, come la musica del proprio personaggio, il vincitore del Miglior Attore agli Hynerd Film Awards 2022 è Austin Butler per il suo Elvis Presley!

Austin butler in elvis – miglior attore

Miglior Attrice

Austin Butler è stato grandioso, ma attenzione alle prossime candidature, piene zeppe di nomi di assoluto livello e a cui non è facile rinunciare. In corsa per la categoria Miglior Attrice tra i film 2022 troviamo:

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

(Everything Everywhere All at Once) Michelle Williams (The Fabelmans)

(The Fabelmans) Ana de Armas (Blonde)

(Blonde) Jennifer Lawrence (Causeway)

(Causeway) Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Una scelta davvero sofferta che ci ha portato ad escludere grandi nomi, ma in un momento di lucidità abbiamo compreso quanto cuore ci fosse in una interpretazione in particolare e non abbiamo fatto altro che seguire il nostro. La vincitrice della categoria Miglior Attrice degli Hynerd Film Awards 2022 è Michelle Williams in The Fabelmans, la mamma del nostro amato Sam.

Michelle williams in the fabelmans – miglior attrice

Miglior Regista

Ci siamo, le prossime due categorie sono tanto ambite quanto ardue. Quest’anno abbiamo fatto il pieno di direttori eccezionali dietro la macchina da presa di un’opera, e non nascondiamo di aver escluso più di qualche nome importante. Dopo attente valutazioni però abbiamo deciso di candidare come Miglior Regista agli Hynerd Film Awards 2022:

Steven Spielberg (The Fabelmans)

(The Fabelmans) Ruben Ostlund (Triangle of Sadness)

(Triangle of Sadness) Daniel K. e S. (Everything everywhere All at once)

(Everything everywhere All at once) James Cameron (Avatar: La via dell’acqua)

(Avatar: La via dell’acqua) Baz Luhrmann (Elvis)

Qui ci siamo sentiti quasi obbligati (nel senso più positivo del termine) a dichiarare come vincitore uno dei più grandi maestri della storia del cinema, un regista di cui le opere sono cult istantanei, veri e propri mausolei del cinema mondiale. Nella sua opera più personale e intima, il vincitore del Miglior Regista degli Hynerd Film Awards di quest’anno è senza dubbio Steven Spielberg per il suo magico ed emozionante The Fabelmans.

The Fabelmans di Steven Spielberg – Miglior Regista

Miglior Film

Siamo giunti all’ultima categoria, forse la più attesa e la più desiderata. Una lotta all’ultimo frame tra grandi prodotti che in comune hanno, oltre l’elevato tasso tecnico, l’emozione. Vediamo insieme chi sono i candidati al Miglior Film degli Hynerd Film Awards di questo 2022.

The Fabelmans

The Northman

Pinocchio di Guillermo del Toro

Avatar: La via dell’acqua

Everything Everywhere All at Once

Tra i migliori film 2022 ci sono opere immense, kolossal clamorosi, romanzi adattati, multiversi folli e storie di sangue e geni. Inutile sottolineare quanto difficile sia stata la nostra scelta. Il sorpasso finale però è stato netto, con un’opera in vantaggio su tutte le altre grazie alle sue molteplici capacità: riadattamento di una storia già abusata in maniera originale, una tecnica sopraffina che ha portato lo stop-motion ad un livello mai visto finora e, non da meno, la gigantesca anima della pellicola. Il vincitore del Miglior Film agli Hynerd Film Awards 2022 è Pinocchio di Guillermo del Toro!

Pinocchio di Guillermo del Toro – Miglior Film

Grazie per averci seguito e supportato… Questo è solo l’inizio per la community di Hynerd.it!