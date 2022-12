Avatar: riassunto del primo capitolo della saga

Per chi non ricorda il primo film, ma non ha tempo di rivederlo, ci pensiamo noi: ecco il riassunto completo di Avatar e di dove lo avevamo lasciato.

È in arrivo nelle sale italiane Avatar – La via dell’acqua, il sequel del noto film Avatar diretto da James Cameron, pronto ad approdare nei cinema d’Italia a partire dal 14 dicembre.

In attesa dell’uscita del sequel, vediamo di fare un punto della situazione sulle vicende che ci siamo lasciati nel primo capitolo della saga.

È il 2154 quando la RDA, una compagnia interplanetaria terrestre, inizia ad occuparsi di Pandora, un mondo primitivo ricco di flora e fauna che supera di gran lunga le dimensioni della Terra. È proprio in questo pianeta che si distingue una specie particolare di umanoidi chiamata Na’vi. Per studiare da vicino questa specie e siccome l’atmosfera del pianeta è tossica per gli umani, vengono creati degli Avatar, ibridi creati in laboratorio con geni umani e geni Na’vi. Il tutto avviene grazie a una speciale capsula tecnologica, dove il soggetto trasferisce coscienza e anima nell’avatar.

Il vero motivo, che spinge la RDA ad interessarsi a Pandora, sono però i ricchi giacimenti di unobtainium, un cristallo ferroso che potrebbe risollevare la Terra dai gravi problemi energetici in cui verte. Viene istituito così un programma avatar, guidato dalla dottoressa Grace Augustine, colei che riesce ad avvicinarsi alla cultura dei Na’vi, fino a quando la via diplomatica non viene messa alla dura prova dal dirigente Parker Selfridge e dal colonnello Miles Quaritch.

Nel frattempo su Pandora arriva Jake Sully, un ex marine invalido pagato dal colonnello Quaritch in cambio di informazioni utili per un attacco militare. Jake prende il posto del fratello gemello Tommy, uno scienziato ingaggiato per pilotare un avatar ma che, poco prima dell’avvio dell’operazione, è stato ucciso. Sully, una volta raggiunto l’obbiettivo della sua missione a Pandora, potrà sottoporsi a una costosa operazione chirurgica sulla Terra e riavere l’uso delle gambe.

Jake riesce a controllare velocemente il proprio avatar e viene inserito in una spedizione nella foresta con Grace, lo scienziato Norm Spellman e l’elicotterista Trudy Chacón. Il gruppo si imbatte in un Thanator, un feroce animale predatore che attacca Jake, il quale si salva tuffandosi in un fiume, senza però riuscire a ritrovare gli altri.

Una notte, Jake rischia di soccombere a un branco di Lupivipera, quando viene salvato dalla principessa Neytiri degli Omaticaya, una guerriera Na’vi che lo stava spiando e che parla perfettamente la lingua umana. Dopo un “segno di Eywa”, la divinità venerata dagli indigeni, conduce Jake all’Albero Casa.

A Jake viene poi concessa, dal capoclan Eytucan e dalla compagna sciamana Mo’at, genitori di Neytiri, la possibilità di rimanere a Pandora, nonostante la diffidenza del guerriero Tsu’tey, il promesso compagno di Neytiri. Sotto la guida di Neytiri, comincia così ad apprendere nozioni sul popolo dei Na’vi.

Jake impara la lingua e le usanze Na’vi, diventando infine cacciatore dopo aver domato un Ikran. Accolto dagli Omaticaya, l’uomo s’innamora di Neytiri. A lungo andare, però, Jake inizia a perdere il reale motivo per cui è stato mandato a Pandora, tant’è che arriva a mettere fuori uso uno dei bulldozer della RDA impegnato a radere al suolo alcuni alberi sacri.

Ovviamente, il colonnello e Selfridge vengono a sapere del misfatto e riportano Sully alla base RDA. Jake, affiancato da Grace, rivela al clan il vero motivo della sua presenza, provando a convincere gli Omaticaya a lasciare il villaggio: considerato un traditore, viene ripudiato con Grace. Quaritch, partito con la propria nave comando Dragon e un gruppo di elicotteri alla volta dell’Albero Casa per distruggerlo, abbatte l’Albero e provoca la morte di Eytucan, mentre Sully viene scollegato dall’avatar e incarcerato con Grace e Norm.

I tre riescono poi a fuggire con l’aiuto di Trudy e dello scienziato Max Patel, ma Grace rimane gravemente ferita. Una volta arrivati al sito 26, prelevano il modulo con le capsule e lo spostano vicino all’Albero delle anime, il luogo più sacro agli Omaticaya. Jake, per ritrovare il loro consenso, decide di domare il Toruk/Leonopteryx, la più grande creatura volante su Pandora, venendo così riaccettato da Neytiri e dal clan. Inoltre, chiede aiuto per salvare Grace, che però muore nel corso del rituale.

In seguito, in un solo giorno, Jake riesce a radunare quindici clan per combattere l’RDA. Nella battaglia finale, i Na’vi, cedono alla tecnologia nemica, Norm perde il suo avatar, Tsu’tey viene ucciso e Trudy viene abbattuta.

Grazie all’influenza della divinità Eywa, però, le creature di Pandora riescono a sconfiggere gli umani; Jake distrugge il bombardiere sul punto di colpire l’Albero, per poi abbattere la Dragon. Quaritch combatte contro Jake con un esoscheletro da combattimento: inizialmente ha la meglio, ma, appena prima di ucciderlo, viene trafitto dalle frecce di Neytiri.

Il film finisce con i Na’vi che riescono a raggiungere la base terrestre e ad imporre agli umani di lasciare Pandora (ad eccezione di alcuni, tra cui Norm e Max) e con Jake che entra per sempre nel suo avatar in seguito alla cerimonia sacra con tutta la tribù sotto l’Albero delle Anime.

Avatar – La via dell’acqua: sinossi e trailer

Più di dieci anni dopo gli eventi del film originale, Jake Sully e Neytiri hanno formato una famiglia. Tuttavia, a causa di una vecchia minaccia sono costretti a lasciare la loro casa ed esplorare le diverse regioni di Pandora.