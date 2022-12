Hynerd serial awards: le migliori serie 2022 secondo noi!

6 categorie, 4 candidati per ciascuna, ma solo un vincitore… Benvenuti agli Hynerd Serial Awards, dove voteremo le migliori serie 2022!

Tutti noi appassionati di cinema e serialità attendiamo ogni anno il momento delle premiazioni ufficiali come quelle degli Oscar e dei Golden Globes, quindi abbiamo pensato di iniziare a ridurre l’immensa lista di potenziali vincitori per trovarci preparati!

Quest’anno vi diamo il benvenuto agli Hynerd Serial Awards 2022, la premiazione delle serie tv più onesta di sempre, pensata con cura e attenzione dalla redazione di Hynerd.it, così da arrivare preparati agli eventi ufficiali e recuperare le serie perse durante quest’anno! Abbiamo selezionato 6 categorie e per ognuna 4 candidati tra le serie uscite quest’anno, un solo vincitore! Le categorie sono: Miglior Fotografia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Attore, Migliore Attrice, Miglior Ideatore e Miglior Serie. Bando alle ciance, iniziamo!

Miglior Fotografia

Un anno di sorprese e nuove scoperte quello delle serie 2022, che di anno in anno diventano piccoli gioielli da gustare tutto d’un fiato. Vediamo tutti i candidati scelti da noi per la Migliore Fotografia:

White Lotus

The Handmaid’s tale

House of the dragon

Severance

Per quanto riguarda la fotografia, all’interno della redazione c’è stata una preferenza netta con una vittoria schiacciante. Con la sua prima stagione prequel del Trono di Spade, Fabian Wagner riesce a creare, attraverso le luci, atmosfere misteriose ed avvincenti. Il premio per la Migliore Fotografia degli Hynerd Serial Awards 2022 se lo aggiudica House of the dragon!

House of the dragon – miglior fotografia

Miglior Sceneggiatura

La sceneggiatura è sicuramente uno degli elementi fondamentali per la buona riuscita di una serie, deve essere continuativa e, soprattutto, deve tenerci incollati allo schermo per tutto lo scorrere degli episodi! Ecco i nostri candidati per la Miglior Sceneggiatura agli Hynerd Serial Awards 2022:

White Lotus

Mercoledì

Dahmer

Only Murders in the building

Questa volta è stata una decisione non facile da prendere, ognuna di queste serie è ben strutturata, avvincente e ci è sicuramente entrata nel cuore, tuttavia, una di queste serie ha avuto la meglio sotto il punto di vista narrativo. Dopo mesi di attesa ed aspettative, tratto dal romanzo “La famiglia Addams” scritto da Charles Addams, il premio per Migliore Sceneggiatura degli Hynerd Serial Awards 2022 va a Mercoledì!

Mercoledì – miglior sceneggiatura

Miglior Attore

Che siano nuovi talenti o vecchie conoscenze rispolverate, poco importa, il talento di saper interpretare personaggi meravigliosi e intriganti non guarda in faccia nessuno! Tra vecchie conoscenze e nuovi talenti ecco i candidati come Miglior Attore agli Hynerd Serial Awards 2022:

Jeff Bridges – The old man

Evan Peters – Dahmer

Bob Odenkirk – Better call Saul

Adam Scott – Severance

Due nomi sono emersi tra le preferenze della redazione, mettendo in crisi la votazione, ma nonostante tutto si è arrivati alla decisione finale. Con 5 stagioni alle spalle e un talento incredibile, l’interpretazione di un personaggio complicato e stravagante con moltissime sfaccettature, l’avvocato del diavolo ha avuto la meglio. Il titolo di Miglior Attore degli Hynerd Serial Awards 2022 lo vince Bob Odenkirk in Better Call Saul!

Bob odenkirk in better call saul – miglior attore

Miglior Attrice

Per quanto riguarda le attrici, non è stato così complicato per la redazione scegliere la vincitrice, nonostante il talento di tutte le candidate per il titolo di Miglior Attrice degli Hynerd Serial Awards 2022, vediamole insieme:

Emma D’arcy – House of the dragon

Jenna Ortega – Mercoledì

Jennifer Coolidge – White Lotus

Elizabeth Moss – The Handmaid’s tale

In questo caso, la vittoria è stata chiara, nonostante ognuno di questi nomi ci abbia senza dubbio lasciato a bocca aperta per quanto riguarda l’interpretazione! A differenza della categoria maschile, ad aggiudicarsi il titolo di Miglior Attrice degli Hynerd Serial Awards è un nome emergente: la vincitrice è Jenna Ortega in Mercoledì.

Jenna ortega in mercoledì – miglior attrice

Miglior Ideatore

A differenza degli Hynerd Film Awards 2022, per quanto riguarda le serie non è possibile determinare il miglior regista, quindi abbiamo deciso di modificare il titolo pensando al Miglior Ideatore, cioè la persona che ha pensato la serie. Vediamo i candidati selezionati dalla redazione per gli Hynerd Serial Awards 20220:

Mike white – White Lotus

Ryan Condal e George R R Martin – The house of the dragon

Matt e Ross Duffer – Stranger Things

Miles Millar e Alfred Gough – Mercoledì

Una lista ricca di titoli già diventati cult, tutti diversi tra loro, non è stato semplice determinare il vincitore di questa categoria. La redazione di Hynerd, tuttavia, ha espresso la preferenza per una serie in particolare, che quest’anno ha sorpreso sotto moltissimi punti di vista. I vincitori della categoria Miglior Ideatore degli Hynerd Serial Awards 2022 sono Miles Millar e Alfred Gough, ideatori di Mercoledì!

Mercoledì – miglior ideatore

Miglior Serie

Il mondo della serialità sta prendendo sempre più piede, con prodotti sempre più vari che infrangono le regole classiche di genere, come durata o numero di episodi, anche grazie all’arrivo delle miniserie. Curati in ogni dettaglio e con storie sempre più intriganti, ecco i nostri candidati per la categoria Miglior Serie degli Hynerd Serial Awards 2022:

Mercoledì

House of the dragon

Better call saul

The handmaid’s tale

Per questa categoria di valuta l’insieme di tutti gli elementi che ci permettono di appassionarci, ridere o commuoverci davanti allo schermo, possiamo considerarla quella che racchiude tutte le altre. Ogni candidato ha sicuramente già scalato la vetta dell’apprezzamento di pubblico, ma solo una serie su tutte ha vinto questa categoria. Il vincitore della Miglior Serie per gli Hynerd Serial Awards, con le sue sei stagioni, spin off di un’altra grandissima serie cult che è Breaking Bad, con un arco narrativo pensato ad hoc, è Better Call Saul!

Better call saul – miglior serie

Speriamo che questi Hynerd Serial Awards vi siano piaciuti, ora non ci resta che attendere l’anno nuovo e vedere cosa ci aspetta!