Si avvicina una delle festività più amate dell’anno e per l’occasione noi di Hynerd.it abbiamo selezionato per voi gli 8 episodi natalizi più belli tra le serie tv più amate di sempre.

Tra questi troverete il cult degli anni ’90, Friends, ma anche la serie must watch della generazione 2000, nonché How I Met Your Mother, fino all’indimenticabile Willy, il principe di Bel-Air. Prendete carta e penna e segnatevi questi episodi natalizi da rivedere per questo Natale 2022… Iniziamo!

Lizzie McGuire, “Natale Rock and Roll” (Stagione 2, Episodio 20)

Lizzie concorre alla sfilata di Natale costruendo un carro rock-n-roll, ma finisce per ritrovarsi sola senza nessun aiuto. Questo perché la famiglia è impegnata ad aiutare un vecchietto che sostiene di essere l’aiutante di Babbo Natale.

Friends, “L’armadillo natalizio” (Stagione 7, Episodio 10)

Ross cerca di spiegare a suo figlio Ben la festa ebraica di Hanukkah ma lui preferisce il Natale così com’è concepito dai cristiani con i regali, le renne e il resto. Per fargli cambiare idea, si veste da Armadillo natalizio, un personaggio da lui inventato. Chandler e Monica, a cena in un ristorante di lusso, si trovano a disagio, poi Chandler si veste da Babbo Natale e dà una mano a Ross con suo figlio. L’appartamento di Phoebe è pronto e lei prova a portar via Rachel dall’appartamento di Joey, ma c’è una sola stanza e non può ospitarla.

How I Met Your Mother, “Natale fra amici” (Stagione 2, Episodio 11)

È la vigilia di Natale e Lily ascolta i vecchi messaggi della segreteria telefonica risalenti al periodo in cui aveva lasciato Marshall. Tra i messaggi, uno è di Ted che, per aiutare l’amico a superare il momento, definisce Lily una befana (“befana” è la parola che usa Ted nel 2030 per raccontare l’episodio ai figli, in realtà utilizza una parolaccia).

Lily si arrabbia e Ted inizialmente si scusa, ma poi le dice di non essere pentito perché il suo comportamento è stato inaccettabile. Non volendo passare il Natale con una persona con la quale ha litigato, decide di andare dalla cugina Stacy. Quando però Lily si rende conto dell’errore, va subito a recuperarlo e ammette che aveva ragione. Nel frattempo Barney si prende l’influenza.

Glee, “Buon Natale” (Stagione 2, Episodio 10)

Il Glee-Club festeggia l’arrivo del Natale, mentre il professor Schuester ricorda loro che i regali e gli alberi non rappresentano il vero significato del Natale. A questo punto, i suoi ragazzi organizzano un piano per aiutare i bambini senzatetto e racimolare dei soldi. Per di più, devono anche tentare di convincere Brittany che Babbo Natale non esiste. Mentre Rachel tenta di salvare il suo rapporto con Finn, la perfida Sylvester è sempre più ostinata a distruggere il Glee-Club.

Modern Family, “Tradizioni e contraddizioni” (Stagione 1, Episodio 10)

Il Natale è alle porte e i Dunphy video-chiamano i genitori di Phil per fargli auguri. Durante la conversazione, Claire nota i segni di una bruciatura sul divano e, pensando sia stata provocata da una sigaretta, va su tutte le furie. Phil, quando nessuno dei tre figli vuole prendersi la colpa, annuncia di voler cancellare il Natale, togliendo tutte le decorazioni finché il colpevole non confesserà. Dopo che le due sorelle provano a scaricare la colpa su Luke, Alex confessa, ma alla fine si scoprirà che anche lei era innocente e la bruciatura era stata causata da una decorazione appesa sull’albero di Natale che concentrava i raggi del sole su un punto del divano.

Mitchell e Cameron, nel frattempo, portano Lily ad un centro commerciale per farle fare la sua prima foto con Babbo Natale. Tuttavia quando arriva il suo turno, poiché l’uomo vestito da Babbo Natale non ha un aspetto che lo ricorda, daranno vita ad una lamentela che farà licenziare il dipendente, Scott. Per farsi perdonare, Mitchell e Cameron lo ospiteranno nella loro casa, passando con lui la vigilia di Natale, mentre Cameron viene infastidito da un coro natalizio che lui stesso aveva fondato ma dal quale era stato cacciato l’anno precedente.

A casa di Jay invece, Manny vuole festeggiare unendo alle tradizioni statunitensi anche quelle colombiane. Jay non è entusiasta dell’idea, ma quando si rende conto che la cosa più importante non è rivivere le tradizioni celebrate con i suoi primi due figli, ma di viverne di nuove con la sua nuova famiglia, si lascia coinvolgere in alcune usanze tipiche della Colombia, come l’effettuare scherzi o lanciare fuochi d’artificio la sera di Natale.

The Fresh Prince of Bel-Air, “Natale in casa Banks” (Stagione 1, Episodio 15)

È Natale in casa Banks. Ma Willy, demoralizzato dallo scarso ” spirito natalizio ” della famiglia, e in particolar modo, della piccola Ashley, decide di riaccendere il loro spirito natalizio addobbando la casa, con numerose decorazioni natalizie. Ma questo, finirà per far arrabbiare i vicini. Tra i quali, c’è anche, il campione del mondo dei pesi massimi Evander Holyfield.

Black-ish, “Primo Babbo Natale nero della storia” (Stagione 1, Episodio 10)

Dre è convinto che l’annuale cena di Natale del suo ufficio richieda la presenza di Babbo Natale. Nel frattempo Rainbow non ha voglia di competere con Ruby su chi deve preparare la maggiore quantità di cibo durante le vacanze natalizie.

Gossip Girl, “Un fidanzato tutto suo” (Stagione 1, Episodio 11)

È la vigilia di Natale e Harold Waldorf torna a casa per Natale portando con sé il fidanzato francese Roman, suscitando il disappunto di Blair che sperava di far restare definitivamente suo padre a New York. La ragazza escogita quindi un piano per liberarsi di Roman, invitando alla festa di Natale organizzata da sua madre il modello Freddy, ex amore di Roman. Harold capisce così che la figlia è infelice e, dopo essersi chiariti, Blair accetta l’amante del padre, ma è anche preoccupata che Chuck, raggiunto a Monaco da Nate, possa spifferare a quest’ultimo quello che è successo tra di loro.

Intanto, Serena e Dan decidono di farsi un regalo di Natale che costi al massimo cinquanta dollari. Dan chiede l’aiuto di Jenny per portare al Palace un albero di Natale, che i van der Woodsen non possono fare perché va contro le regole dell’albergo, mentre Serena quello di Vanessa, che l’aiuta ad allestire nella galleria d’arte di Rufus una nevicata, che Dan desiderava tanto.

Serena e Dan fanno l’amore per la prima volta. Nel frattempo, la comparsa a New York di Alex, il vicino di casa con il quale Alison ha avuto una relazione, fa capire a lei e Rufus che il loro matrimonio è finito, e la donna decide di tornare a Hudson. Rufus, invece, lascia un messaggio a Lily, nel quale le confessa di sentire la sua mancanza, mentre la donna riceve una proposta di matrimonio da Bart Bass, al quale si è riavvicinata.