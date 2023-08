I migliori pilot delle serie animate (Parte 2)

Dopo una prima parte in cui abbiamo parlato di Futurama, Attack on Titan e Pokémon, la redazione di Hynerd, in un momento di nostalgia, torna con un’altra lista sui migliori pilot delle serie animate… Cominciamo!

Rinascita (Death note)

Light

Il 28 ottobre 2008 in Italia andava in onda su Mtv il primo episodio di Death Note, diretta da Tetsurō Araki, animata da Madhouse. La serie tratta dal manga scritto da Tsugumi Ōba e disegnato da Takeshi Obata, ha ottenuto un successo internazionale non indifferente, che ha portato a moltissimi live-actions Nipponici e, purtroppo n.d.r, anche un live action americano prodotto da Netflix.

Qui conosciamo Light, il protagonista che entra in possesso del Death Note, un quaderno che provoca la morte di colui il quale nome viene scritto sopra. Il magico oggetto è uno strumento usato dagli Shinigami per uccidere ed originariamente era in possesso di Ryuk, Dio che, annoiato dalla solita routine, vuole divertirsi con gli umani.

Esistono altre sette sfere del drago! (Dragon Ball GT)

Il drago Shenron

Dragon Ball, la serie che ci racconta la vita di Goku, ragazzo del pianeta Vegeta e parte della razza dei Sayan, nonché antichi guerrieri con poteri incredibili, tratta dal manga Dragon Ball di Akira Toriyama, ha un pilot niente male. In questa lista di serie animate, però, oggi ci finisce la prima puntata di Dragon Ball GT, terza stagione, se così vogliamo definirla, dopo Dragon Ball Z.

Qui la sinossi del primo episodio:

Sono passati cinque anni da quando Goku è partito con Ub e finalmente il suo allenamento è concluso. Pilaf, anche se molto vecchio, arriva al palazzo di Dende e trova delle nuove sfere del drago. Shenron viene evocato, ma Goku li scopre. Per una frase male espressa di Pilaf, Shenron fa ritornare Goku (ormai cinquantunenne) di nuovo all’età di 12 anni. Goku, per niente dispiaciuto della sua infanzia ritrovata, torna a casa, tra lo stupore di tutti i parenti e le lacrime di Chichi. Re Kaio avvisa Goku che se non ritroverà entro un anno le sfere del drago la Terra esploderà.

Come non potrebbe, questo pilota, non creare un hype incredibile? qui veniamo a conoscenza di un altro drago oltre al drago Shenron (Shenron Rosso) e di altre sette sfere! Inoltre, ottimo per i nostalgici, Goku torna bambino!

Un Natale da Cani (I Simpson)

Homer e il Piccolo aiutante di Babbo Natale

Oggi tutti conoscono i Simpsons, la celebre e prima serie animata, ideata da Matt Groening. In Italia lo show fu trasmesso su canale 5 (Mediaset) dal 1º ottobre 1991: la puntata si intitola Un Natale da cani e fu anche il primo speciale natalizio della gialla famiglia Simpson.

In questa puntata, Bart si fa un tatuaggio e per rimuoverlo, Marge spende tutti i soldi messi da parte per i regali di Natale.

Per continuare con la iella, il capo di Homer nega ai dipendenti della centrale nucleare la 13esima. Homer e Bart, disperati e per non far sapere alla famiglia cosa stanno passando, scommettono i soldi rimasti su un levriero, Piccolo aiutante di babbo Natale, che ovviamente, perde. Cacciato dal suo padrone, il cane salta in braccio ad Homer che, pronuncia la celebre frase: