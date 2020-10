Simpson – i 5 migliori episodi de La Paura Fa Novanta

I Simpsons – La Paura Fa Novanta, sono degli episodi speciali imperdibili ad Halloween, vere e proprie punte di diamante di ogni singola stagione della famiglia gialla della televisione.

Per chi non conoscesse questi episodi speciali, facciamo una breve spiegazione di che cosa sono.

Solitamente, un singolo episodio della serie, con la narrazione di una storia intera, dura 20 minuti. Gli episodi speciali di Halloween dei Simpson invece consistono in tre singoli mini episodi dalla durata variabile tra i cinque ed i sette minuti ciascuno, che insieme costituiscono l’episodio speciale di Halloween.

Questi episodi non sono canonici nella serie, questo dĂ agli sceneggiatori la possibilitĂ di far esplodere la propria creativitĂ , con risultati estremamente bizzarri e stravaganti che fanno morire dalle risate.

Abbiamo rivisto per voi tutti gli episodi de La Paura fa Novanta dei Simpsons alla ricerca dei 5 episodi speciali di Halloween migliori di tutti i tempi.

Credeteci, è stato molto più difficile del previsto trovarli!

Simpsons – i 5 migliori episodi de La Paura Fa Novanta

Non solo perché sono presenti tantissimi mini episodi davvero notevoli, ma perché volevamo elencarvi gli speciali completi migliori fra tutti. Spesso episodi davvero fantastici sono affiancati da altri non della stessa caratura e qualità .

Se volete una lista dei migliori mini episodi dei Simpson, speciali di Halloween, fatecelo sapere con un commento qui sotto, nel frattempo vi elenchiamo i 5 migliori La Paura Fa Novanta!

Posizione 5 – La Paura fa Novanta 12

Questo micro episodio si intitola Hex and the City, e racconta di Homer che manda su tutte le furie una cartomante la quale, per vendetta, infligge una maledizione sovrannaturale su Homer e la sua famiglia.

la paura fa novanta simpsons la maldizione della cartomante

Ecco quindi che Marge viene completamente ricoperta da peli e Lisa si trasforma in un centauro, mentre Bart non ha piĂą ossa sul collo. Per combattere la sventura, Homer cattura un lepricano, lo gnomo della mitologia irlandese.

Ma le cose non vanno come sperate per Homer. Infatti, lo gnomo e la cartomante si innamorano perdutamente e si sposano. Mentre l’intera famiglia Simpson deve imparare a vivere con le proprie maledizioni e cambiamenti fisici.

Nel secondo micro episodio, House of Whacks, Marge si fa convincere da un robot venditore ambulante a trasformare la propria casa in una casa domotica, dotata di assistente virtuale iper intelligente, per non dover piĂą essere impegnata nelle faccende domestiche.

la paura fa novanta simpsons casa domotica

Come per noi oggi con Google Assistant o Amazon Alexa, anche nel caso della nuova casa dei Simpson c’è la possibilità di scegliere la voce dell’assistente. E Marge sceglie quella di Pierce Brosnan, l’attore che tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 era il volto di James Bond.

In questo episodio, l’assistente virtuale diventa ossessionato da Marge, talmente tanto che in più occasioni cerca di uccidere Homer per avere Marge solo per sé, dando sfogo ad un lato tutto gore in questo episodio.

L’ultimo dei tre episodi di questo speciale è Wiz Kids, e si capisce chiaramente essere una parodia di Harry Potter già dal font del titolo.

la paura fa novanta simpsons scuola di magia

Tutti i bambini di Springfield studiano magia a scuola. Come c’è da aspettarsi, Lisa è la migliore della scuola, mentre Bart è totalmente il contrario della sorella. Geloso della bravura di Lisa, Bart decide di aggregarsi alle forze oscure di Lord Monte Mohr (Montgomery Burns) per riuscire a superare Lisa e oscurarla.

Nel finale, Bart è colpito dal rimorso e colpisce il signor Burns nel suo tallone d’Achille e il cadavere finisce per essere mangiato dal suo fedele servo Smithers in forma serpentesca.

Posizione 4 – La Paura Fa Novanta 9

Il primo episodio si intitola Hell Toupee. Vipera (o Serpe, dipende dal doppiaggio) viene arrestato per aver fumato all’interno del Jet Market e per via di tutti i suoi precedenti, viene condannato a morte.

la paura fa novanta simpsons homer e i capelli di vipera

Prima di essere portato via dal Jet Market però, giura che da vivo o da morto si vendicherà di Apu e Boe per averlo fatto arrestare, e si vendicherà di Bart per aver visto tutto e non aver fatto nulla.

Dopo essere morto sulla sedia elettrica, a Vipera vengono tolti i capelli e questi vengono trapiantati su Homer, che cerca di riavere la sua folta chioma dei bei tempi andati.

Il trapianto è stato un successo, però i capelli prendono il controllo sul cervello di Homer, facendo così ritornare Vipera nel mondo dei vivi. Come giurato, Vipera si vendica di Apu e Boe, spedendoli all’altro mondo. Quando tocca a Bart, Homer riprende coscienza e si libera dei capelli che lo stavano manipolando.

Nel secondo episodio, The Terror of Tiny Toon, Marge non vuole che Bart e Lisa guardino la televisione durante la notte di Halloween e per questo spegne la televisione e toglie le pile dal telecomando.

I due fratelli iniziano a cercare qualcosa che possa sostituire le pile e trovano nella scatola degli attrezzi di Homer una barra di plutonio. Una volta inserita la barra di plutonio nel telecomando, i due iniziano a litigare e finiscono per essere teletrasportati all’interno del loro cartone preferito, ovvero Grattachecca e Fichetto.

Vedendoli ridere, Grattachecca e Fichetto sono delusi e amareggiati dal fatto che il dolore causato al gatto provochi in loro grandi risate. Ecco quindi che i due acerrimi nemici si alleano contro i due fratelli. Da qui cominciano una serie di gag cartoonesche classiche, con la fuga dei due fratelli attraverso diversi programmi televisivi.

Il terzo ed ultimo episodio si intitola Starship Poopers. A Maggie spunta il primo dentino, ma non è esattamente quello che ci aspetterebbe, perché sembra più quello di un serpente. La cosa passa quasi inosservata, ma ecco che qualche minuto a Maggie spuntano dei tentacoli!

la paura fa novanta simpsons homer vs alieno

A casa Simpson si presentano i due alieni della serie, i quali rivelano che uno dei due è il vero padre di Maggie ed è arrivato per portarla via con sé. Ma la famiglia Simpson non cede.

Per risolvere la disputa, la famiglia e l’alieno si presentano allo Jerry Springer’s show, uno dei tipici show televisivi americani dove si presentano dei casi umani con i propri problemi familiari che spesso finiscono a cazzotti tra le parti. Esattamente quello che succede anche tra Homer e l’alieno Kang!

Posizione 3 – La Paura Fa Novanta 3

A differenza degli altri episodi, qui è presente una trama principale in cui vediamo una festa di Halloween svolgersi a casa Simpsons e per renderla più coinvolgente per i partecipanti, Marge decide che ciascuno debba raccontare una storia da brivido.

crusty il clown la paura fa novanta

La prima storia che viene narrata si intitola Clown Without Pity, in cui Homer si scorda il compleanno di Bart e corre al primo negozio ancora aperto a prende un regalo per il figlio, finendo in un negozio di artefatti non proprio benevoli. Qui trova il pupazzo di Crusty il Clown che Bart tanto adora. Ma nascono anche dei seri problemi! La bambola infatti tenta in qualsiasi modo di uccidere Homer!

king homer la paura fa novanta simpsons

La seconda storia è la rivisitazione di King Kong, ovvero King Homer.

Beh, qui non c’è tantissimo da raccontare! La storia ricalca quasi nella totalità quella originale, con la grande differenza di un Homer scimmia assolutamente incapace di scalare qualsiasi tipo di grattacielo e che si mangia le persone come patatine!

la paura fa novanta z per zombie simpsons

La terza ed ultima storia, Dial Z for Zombies, vede Bart scoprire una zona nascosta e teoricamente inaccessibile della biblioteca scolastica, dove trova libri di magia oscura. Decide di prendere uno di questi e di provarne il potere cercando di riportare in vita il gatto di Lisa, Palla di Neve II. Però finisce per evocare tutti i morti, tranne che gli animali! La città viene invasa dagli zombie e la famiglia Simpsons cerca di combattere e sopravvivere all’orda, fintanto che il libro non ritorna alla biblioteca e Bart effettua l’invocazione inversa.

Posizione 2 – La Paura Fa Novanta 6

Il primo episodio si intitola Attack of the 50 Foot Eyesores. Homer ruba la ciambella della statua del negozio di ciambelle. Questa viene colpita da un fulmine e prende vita. Giustamente, la statua vuole riprendere ciò che è suo e vendicarsi del torto subito. Ma non è l’unica a prender vita.

la paura fa novanta simpsons uomo ciambella

Anche le altre statue dei vari negozi della città prendono vita e cominciano a raderla al suolo, in stile Godzilla. Ed è proprio qui che abbiamo tantissime gag stravaganti, come ad esempio Bart fare la voce malefica che spinge la statua del diavolo a compiere le malefatte.

la paura fa novanta simpsons nightmare

Il secondo episodio, Nightmare on Evergreen Terrace, riprende palesemente il film nightmare. Qui l’antagonista è Willy che uccide gli studenti nel sonno. Questo per vendicarsi dei genitori di questi ultimi che lo hanno lasciato morire completamente bruciato. Il resto è ripreso dalla storia originale di Nightmare.

Il terzo ed ultimo episodio di questo speciale è Homer 3D. Che tu sia un fan o no dei Simpsons, questo è uno degli episodi di cui tutti si ricordano. Una brutta sera tempestosa, le sorelle di Marge, Patty e Selma, devono passare la serata a casa dei Simpsons.

la paura fa novanta simpsons homer 3d

Homer cerca in qualsiasi modo di evitare di passare la serata con loro e si nasconde dietro ad alla libreria del salotto. Quando sembra che stia per essere scoperto, Homer si appoggia alla parete oltrepassandola e finendo in un mondo cuscinetto, tra il suo mondo e quello nostro.

Qui Homer rompe l’equilibrio del posto e finisce per creare un wormhole! Bart si catapulta nel mondo cuscinetto per cercare di salvarlo, ma non ci riesce. E Homer? Homer viene spedito nel nostro mondo!

Posizione 1 – La Paura Fa Novanta 5

Questo è di sicuro il miglior episodio tra tutti i La Paura Fa Novanta!

Abbiamo un episodio basato su un classico dell’horror, un’altro con tematica sci-fi e infine quello con splatter e gore!

la paura fa novanta simpsons homer shining

Il primo episodio, the Shinning, è la versione simpsonesca di Shining. Qui Homer fa le veci di Jack Torrance e perde completamente il senno perché non ha più le sue due ragioni di vita: la televisione e la birra. Così comincia una caccia ai membri della famiglia per ucciderli.

Il secondo episodio si intitola Time and Punishing. il tostapane si è rotto, così Marge chiede a Homer di ripararlo. Accidentalmente, Homer la trasforma in una macchina del tempo e cambia continuamente il passato in mille modi, creando dei futuri (il suo presente) completamente diversi, uno di questi, un futuro simil 1984 di Orwell con Flanders che governa il mondo!

Homer alla fine perde la pazienza nel cercare di risistemare le cose e nel passato comincia a distruggere tutto, finché non finisce in un futuro similare al suo presente.

Il terzo episodio si intitola Nightmare Cafeteria. La scuola di Springfield ha diversi problemi, tra cui la mancanza di carne per la mensa, e l’aula punitiva sovraffollata. Il direttore Skinner ha così la malsana idea di rimpiazzare la carne con quella degli studenti spediti in punizione.

la paura fa novanta simpsons gore

Ma la cosa si spinge ben oltre, e gli insegnanti diventano ossessionati dalla carne degli studenti, tanto da ingabbiarli come polli e infine mangiarsi quasi tutti gli studenti della scuola. Quando nel finale sembra che stia per succedere il peggio a Bart e Lisa, Bart si sveglia scoprendo che si trattava solo di un sogno, ma dalla finestra entra una nebbia nociva che toglie completamente la pelle alla famiglia, lasciandoli in carne viva.

Questi sono episodi speciali di Halloween assolutamente imperdibili.

Facci sapere cosa ne pensi e quali sono i tuoi speciali dei Simpsons preferiti qui sotto nei commenti!

