Il Gladiatore 2: ecco il primo trailer del leggendario sequel

Dopo 24 anni Il Gladiatore è pronto a tornare con un sequel che vede come protagonista Paul Mescal, attore irlandese che ha saputo dare prova delle sue capacità attoriali nella serie Normal People e nella recente e struggente pellicola All of us Strangers e che ha già ricevuto una candidatura come miglior attore protagonista per Aftersun. Ecco il trailer in italiano de Il Gladiatore 2: