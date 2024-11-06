Salta al contenuto

Il Gladiatore 2: trama, cast e data di uscita – Tutto quello che devi sapere

Manca sempre meno al sequel più epico degli ultimi anni: ecco tutto quello che devi sapere su Il Gladiatore 2.

Una scena dal film, Il Gladiatore 2.
Dopo oltre due decenni dal successo di Il Gladiatore di Ridley Scott, è in arrivo il tanto atteso Il Gladiatore 2. Il seguito promette di riportare gli spettatori nel mondo dei gladiatori romani, con nuove vicende e personaggi. Ecco tutto quello che devi sapere sul film.

Di cosa parlerà Il Gladiatore 2?

La trama di Il Gladiatore 2 ruota attorno a Lucio: il film esplorerà le conseguenze delle azioni di Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe), concentrandosi su come abbiano influenzato Lucio e la società romana. Il figlio di Lucilla (Connie Nielsen) si ritroverà coinvolto in una Roma pericolosa, in un’epoca di lotte politiche e conflitti.

Il cast de Il Gladiatore 2

Ridley Scott torna alla regia, garantendo così una continuità stilistica con il primo film. Il cast include: Pedro Pascal, che vedremo presto ne I Fantastici 4, nei panni di Acacio; Paul Mescal nei panni di Lucio; Denzel Washington è Macrino; Connie Nielsen, che riprende il ruolo di Lucilla; Joseph Quinn, famoso per Stranger Things, che interpreta Caracalla.

Paul Mescal in una scena dal film, Il Gladiatore 2.

Quando esce in Italia Il Gladiatore 2?

In Italia Il Gladiatore 2 uscirà a brevissimo: mentre negli USA dovranno aspettare il 22 novembre, nelle sale cinematografiche nostrane il film uscirà il 14 novembre.

Il Gladiatore 2 avrà una Director's Cut?

Ridley Scott è famoso per i suoi director's cut, versioni estese che mostrano la sua visione completa dei film, spesso tagliata per esigenze di durata. Tra i suoi lavori celebri ci sono le versioni estese di Blade Runner, Il Gladiatore e Le Crociate. Anche per il suo recente film Napoleon (2023), Scott ha tagliato diverse scene, nonostante la durata di quasi tre ore, e ha annunciato l'uscita di una versione di tre ore e mezza su Apple TV+.

Con l’imminente uscita di Il Gladiatore 2, i fan si chiedono se anche questa pellicola avrà un director's cut. Scott ha chiarito che, a questo punto della sua carriera, ha il pieno controllo sulla versione finale dei suoi film e tende a fare i tagli durante le riprese, evitando lunghe revisioni alla fine. L'attore Paul Mescal, che interpreta Lucio, ha dichiarato che apprezzerebbe una versione estesa del film, se mai dovesse esistere.

