Pedro Pascal nei Fantastici 4: ad un passo dall’ufficialità

Pedro Pascal nel film dei Fantastici 4, sembra essere tutto vero. Dopo mesi di rumors e speculazioni sul cast che andrà a formare un dei film Marvel più attesi, finalmente iniziamo ad avere qualche riscontro concreto.

Tante star di Hollywood negli ultimi tempi sono state vicine al ruolo di Reed Richards, ma chi per un motivo e chi per un altro alla fine non se n’è fatto più nulla. Tra tutte ricordiamo Adam Driver, che a quanto si dice l’accordo è saltato per ragioni economiche, ma anche John Krasinski, già stato nel ruolo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, fino ad arrivare a Jamie Dornan.

Alcuni rumors dicono che diversi attori a cui è stata fatta la proposta di vestire i panni di Reed Richards nei Fantastici 4 avrebbero rifiutato dopo aver letto che la storia mette al centro Sue Storm, la Donna Invisibile, e non appunto Mr. Fantastic.

Quello che è certo è che Pedro Pascal è in un periodo davvero florido della sua carriera: nelle prossime settimane completerà le riprese per Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, inoltre inizierà a lavorare prossimamente su Weapons di Zach Cregger e sulla seconda stagione di The Last of Us, che probabilmente l’ha consacrato.

Per il momento non c’è alcuna conferma da parte dei Marvel Studios, ma tutte le principali riviste vicine ad Hollywood hanno confermato la trattativa in corso tra Pedro Pascal e Marvel, come Deadline per esempio. Altre invece, vedasi Slash Film, danno addirittura l’accordo per già fatto e finito.

Aspettando notizie ufficiali e definitive su chi interpreterà Reed Richards (e i restanti eroi) nei Fantastici 4, vi ricordiamo che il film sarà diretto da Matt Shakman e uscirà nelle sale cinematografiche il 2 maggio 2025.