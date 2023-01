Il gladiatore 2: paul mescal sarà il protagonista

Indice dei contenuti Il Gladiatore 2: i nomi in lizza per il ruolo del protagonista

Ridley Scott ha trovato il suo Lucius: come riportato da Deadline, Paul Mescal interpreterà il ruolo del protagonista nell’atteso film Il Gladiatore 2.

La pellicola, diretta da Scott e ambientata diversi anni dopo gli eventi del primo film, sarà incentrata sull’ormai adulto Lucio, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo (il personaggio di Joaquin Phoenix nel primo film).

Proseguire la storia di uno dei suoi più grandi successi è sempre stato un obiettivo di Ridley Scott, concretizzatosi solo nel 2018, quando Paramount Pictures ha deciso di realizzare la pellicola. Le riprese di Il Gladiatore 2 inizieranno con ogni probabilità la prossima estate, presumibilmente dopo la premiere di Napoleon, il prossimo film del regista con protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone Bonaparte.

Il Gladiatore 2: i nomi in lizza per il ruolo del protagonista

Tutte le principali giovani stelle di Hollywood hanno rivolto la propria attenzione al ruolo del protagonista in Il Gladiatore 2. Paul Mescal è stato tra i primi ad avere un colloquio con Ridley Scott, balzando fin da subito in cima alla lista delle preferenze del regista e produttore.

La star di Aftersun (qui la nostra recensione), ha avuto la meglio su nomi del calibro di Austin Butler, reduce da una grande prova attoriale in Elvis; Timothée Chalamet, protagonista di Dune e dei film Chiamami col tuo nome e Bones and All di Luca Guadagnino; Richard Madden, il Robb Stark di Game of Thrones ed, infine Miles Teller, salito nuovamente alla ribalta con Top Gun: Maverick dopo essere stato protagonista in Whiplash di Damien Chazelle.

Vedremo se Il Gladiatore 2 sarà il punto di svolta della carriera di Paul Mescal, proprio come il primo film lo era stato per Russell Crowe, che grazie al ruolo di Massimo Decimo Meridio è riuscito a vincere l’unico premio Oscar come miglior attore protagonista della sua carriera.