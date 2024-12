Il Grinch, Recensione: il film d’animazione perfetto per il Natale

Il Natale è alle porte, e il Grinch è chiaramente uno dei simboli di questo periodo nel mondo cinematografico. Per questo vi proponiamo la recensione del film animato Il Grinch, film d'animazione del 2018 diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier, perfetto per le festività.

La trama de Il Grinch

Una scena dal film animato, Il Grinch

La trama del film segue, più o meno, la stessa linea di quella del libro del 1957 di Dr. Seuss. Il Grinch (doppiato in lingua originale dal grande Benedict Cumberbatch, e nella versione italiana da Alessandro Gassmann) vive isolato nella sua caverna, circondato dal suo cane Max.

Non sopporta il Natale, né gli umanoidi di Chinonso, chiamati nel film ai nonsochi, che festeggiano con gioia e condivisione. Deciso a fermare le celebrazioni, elabora un piano per rovinare il Natale. Tuttavia, la sua solitaria esistenza viene messa in discussione quando incontra la piccola Cindy Lou Who, una bambina che cerca di aiutare sua madre, e che è convinta che, in fondo, il Grinch sia una persona buona.

Il doppiaggio, tra Benedict Cumberbatch e Alessandro Gassman

Benedict Cumberbatch interpreta il Grinch con una certa sfumatura di vulnerabilità, rendendo il personaggio più umano rispetto alla versione più cupa e inquietante del libro o dei precedenti adattamenti cinematografici. La sua performance vocale è brillante, equilibrando bene le sfumature di antipatia, solitudine e, alla fine, riscatto.

In italiano questo compito è stato affidato ad Alessandro Gassman, che qui se la cava molto bene. L’interpretazione di Gassmann ha un ritmo ben calibrato: alterna momenti di espressione sarcastica e ironica, che strappano una risata, a momenti di riflessione e tenerezza, dove il Grinch inizia a riscoprire il vero spirito del Natale.

La sua voce riesce a esprimere l'evoluzione del personaggio, passando dall’ostilità e dalla freddezza iniziale alla crescita emotiva che culmina con la sua redenzione. La sua interpretazione non è mai forzata, ma naturale, ed è in grado di trasformare il personaggio da una figura di puro antagonismo a una creatura che, alla fine, trova la propria umanità.

Le animazioni de Il Grinch

Una scena dal film animato, Il Grinch

Una delle caratteristiche principali del film è l'animazione coloratissima e dinamica, che riesce a catturare l'immaginario di Dr. Seuss pur rinnovandolo con uno stile più moderno e tridimensionale.

I paesaggi sono vivaci, buffi e ricchi di dettagli, mentre il design del Grinch stesso è simpatico e decisamente meno minaccioso rispetto ad altre versioni. Nonostante la sua natura burbera, il Grinch ha un aspetto che riesce a suscitare empatia anche nei momenti più comici.

La contemporaneità e l'importanza del Grinch

Sebbene si tratti di un film indirizzato principalmente ai bambini e alle famiglie, quest'opera tratta tematiche di forte importanza per la società moderna. In primo luogo insegna ai bambini la gentilezza nei confronti di tutti e la capacità di vedere una parte buona nelle persone. In secondo luogo fa conoscere la solitudine, data anche dall'essere diversi, e la necessità di spingere verso un unione di tutte le persone nel mondo.

Il Grinch riesce a insegnare il valore della famiglia, ma anche a far conoscere problematiche come quella del consumismo, che attanaglia la nostra società da anni e non fa altro che peggiorarla sempre di più. Per questo la conclusione che i bambini possono trarre da questo film è come il Natale sia fatto da tutt'altro che i regali: la cosa più importante è la compagnia, la famiglia e le amicizie.