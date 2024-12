I migliori film di Natale per famiglie da vedere insieme quest’anno

Il Natale sta arrivando e con lui tanti giorni e momenti da passare in famiglia. Le feste riuniscono le famiglie in momenti di grande gioia spesso accompagnati da giochi e film. Per questo ecco una lista aggiornata di alcuni dei film migliori da vedere durante questa stagione festiva.

Mamma, ho perso l'aereo (1990)

Quale film chiama il natale più di Mamma ho perso l'aereo di Macaulay Culkin? Decisamente Nessuno!

In quest'opera esilarante viene raccontata la storia del piccolo Kevin, un bambino biricchino che viene scordato dalla famiglia a casa tra il caos dei preparativi per la partenza. La famiglia si renderà conto di avere abbandonato Kevin in casa solo dopo essere arrivati a Parigi, lasciando il bambino solo per diverso tempo. Tra giochi e divertimento dato dall'avere finalmente l'intera casa tutta per lui, dovrà scontrarsi con due ladri che cercano di entrare in casa sua consapevoli dell'assenza dei genitori.

Un film divertente e estremamente coinvolgente, che, nonostante sia uscito in sala ormai oltre 30 anni fa, riesce a conquistare grandi e piccini ancora oggi.

Il Grinch (2000)

Jack Whitehall Missione Natale (2024)

Nel film chiaramente il protagonista è Jack Whitehall. Il comico britannico è impegnato in una missione urgente: raggiungere la sua famiglia per Natale, con solamente 4 giorni a disposizione per questo viaggio. Per realizzare il suo obiettivo, chiede aiuto a chiunque gli venga in mente.

La sua lista include un mix di alleati e difficoltà, con apparizioni speciali di stelle del mondo di natale come Michael Bublé, o appartenenti alla sfera comica come Rebel Wilson e Jimmy Fallon. Questi amici da un lato cercheranno di aiutarlo, dall'altro rappresenteranno anche ostacoli imprevisti, tratti dal mondo dell'intrattenimento.

Insomma il film di natale incontra qui il viaggio on the road e l'avventura. Il tutto arricchito da momenti comici e ospiti esilaranti.

Il Grinch (2018)

Tornando al burbero Grinch, in compagnia dei più piccoli, è chiaramente indispensabile vedere il film d'animazione Il Grinch del 2018. La storia trattata è la stessa del film del 2000, basata sugli stessi racconti e il personaggio è esattamente quello che conosciamo con una forma animata estremamente moderna e tridimensionale.

Colori vivaci, personaggi buffi e goffi e divertimento sono le parole d'ordine di questo film che coinvolge i piccini e dona tante lezioni sulla società odierna.

Nightmare Before Christmas

Che sia ad Halloween o a Natale questo film è chiaramente la pellicola perfetta da rispolverare durante le festività più fredde dell'anno. Nightmare Before Christmas è un film d'animazione del 1993 ideato dalla mente geniale di Tim Burton e diretto da Henry Selick. Qui il protagonista Jack Skeletron governa il paese di Halloween, abitato da tutti i mostri della festività. Jack però è stufo di spaventare e vivere solo per la giornata di Halloween e perciò proverà a portare la felicità del Natale.