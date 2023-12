I migliori film di Natale da vedere ora in streaming

Il Natale è alle porte, quindi oltre a confezionare i regali e preparare deliziosi manicaretti per le feste, dobbiamo essere pronti anche per le serate pre-natalizie. Come fare? Semplice, non c’è niente di meglio che una serie di film di Natale da godersi in streaming, per entrare nel clima della festività… Cominciamo!

Qualcuno salvi il Natale

Qualcuno salvi il Natale, con Kurt Russell nei panni di Babbo Natale, non solo vi farà sentire lo spirito del Natale, ma vi farà anche morire dalle risate.

Teddy e Kate sono fratello e sorella, i quali non hanno un buon rapporto con il Natale: la madre lavora sempre durante la vigilia e la morte recente del padre dei ragazzi non aiuta, soprattutto per Teddy, che non crede più nel Natale. Un innocuo incidente porterà Babbo Natale stesso a farsi aiutare dai due ragazzi per consegnare i regali in tempo e salvare il Natale.

Il film è un insieme di sketch divertenti e scene fuori dall’ordinario, che rendono questa pellicola, una delle pellicole natalizie più adrenaliniche di sempre!

Qualcuno salvi il Natale è disponibile su Netflix.

Il Grinch

Sempre su Netflix, troviamo uno dei film di Natale più iconici di sempre, Il Grinch.

La storia del Grinch la conosciamo tutti: lui odia il Natale e cerca di distruggerlo, rubando i regali ai nonsochi. Questo film è ottimo sia per grandi che piccini, in quanto ci ricorda che il Natale non corrisponde solo a tanti regali ed ottimo cibo, ma soprattutto nello stare insieme ai nostri cari.

Con uno straordinario Jim Carrey nei panni del protagonista, Il Grinch è disponibile su Netflix.

Il canto di Natale di Topolino

Passiamo ora alla piattaforma di Disney Plus, dove possiamo trovare i prossimi due film di Natale.

Il canto di Natale di Topolino è tratto dal famoso Canto di Natale di Charles Dickens, ma al posto degli storici personaggi abbiamo Topolino, Pippo ed un terribile Zio Paperone come Ebenezer Scrooge!

Questo film animato del 1983 è ancora un classico senza tempo che, se non avete ancora visto, è il momento di recuperare!

Mamma ho perso l’aereo

Non stiamo parlando del remake del 2021, Home Sweet Home Alone, ma del classico con Macaulay Culkin. Era il 1990 e Chris Columbus, poi anche noto per aver diretto i primi due film della saga di Harry Potter, crea quello che è uno dei più noti cult film di Natale.

Il piccolo Kevin, tra la confusione della partenza di tutta la famiglia per le feste, viene dimenticato a casa. Dopo qualche giorno di puro divertimento, però, oltre a sentire la mancanza della sua famiglia, dovrà affrontare due ladri che cercano di entrare in casa.

Anche Mamma ho perso l’aereo è disponibile su Disney Plus.

L’amore non va in vacanza

The Holyday, da noi conosciuto come L’amore non va in vacanza, racconta di due donne, interpretate da Cameron Diaz e Kate Winslet, che si scambiano la casa per un periodo di tempo per staccare dalla routine quotidiana.

Questo scambio le porterà a vivere diverse esperienze che cambieranno la loro prospettiva sulla vita e faranno loro anche trovare l’amore.

La pellicola si trova su Prime Video.