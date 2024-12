Quanto valgono le case dei film di Natale? La verità dietro Mamma ho perso l’aereo e altri classici

Ogni anno durante le festività natalizie, i fan di Mamma ho perso l’aereo si interrogano sul lavoro svolto dalla famiglia McCallister per permettersi la loro iconica villa di Chicago. Tuttavia, una nuova analisi condotta da FloridaRentals rivela che la famosa casa in Illinois è in realtà meno costosa rispetto alla lussuosa townhouse di New York mostrata nel sequel, Mamma ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York.

Mamma ho perso l'aereo: quanto valgono le case dei due film?

Secondo il report, la casa di Winnetka, in Illinois, vale 5,25 milioni di dollari, mentre la townhouse dello zio Rob McCallister, situata nell’Upper West Side di Manhattan, raggiunge un valore di 5,7 milioni di dollari. Questo la rende una delle abitazioni natalizie più costose della storia del cinema, piazzandosi al quarto posto nella classifica stilata.

Nonostante l’indirizzo newyorkese al 51 West 95th Street sia ben riconoscibile per i fan, le scene ambientate nella residenza sono state in realtà girate nel set Brownstone Street degli Universal Studios a Los Angeles. Tuttavia, la vera townhouse è una proprietà di valore storico: una costruzione in stile Rinascimento del XIX secolo, recentemente venduta per 5,7 milioni di dollari, dopo essere stata inizialmente messa sul mercato per 7,5 milioni nel 2023.

Le case più costose dei film di Natale

Una scena dal film di Natale, The Family Man.

La classifica delle case dei film di Natale più costose è dominata dalla sontuosa residenza di The Family Man a Manhattan, stimata a 15,4 milioni di dollari. Seguono la villa californiana di L’amore non va in vacanza (12 milioni) e l’elegante casa londinese di Il diario di Bridget Jones (6,2 milioni). La casa di Mamma ho riperso l’aereo si posiziona al quarto posto, superando altre abitazioni iconiche come quella di Una poltrona per due (4,9 milioni) e quella di The Family Stone (4,3 milioni).

Le abitazioni più economiche

Non tutte le case dei film di Natale sono inaccessibili. Ad esempio, la casa della famiglia Parker di A Christmas Story, situata a Cleveland, Ohio, è la più economica, con un valore stimato di soli 246.915 dollari. Anche le case di Edward mani di forbice (363.622 dollari), Love Actually (579.120 dollari) e While You Were Sleeping (511.495 dollari) risultano più abbordabili.