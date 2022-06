Il Talismano: i fratelli Duffer parlano del loro prossimo progetto

Dopo la tanto acclamata quarta stagione di Stranger Things, i fratelli Duffer non si fermano e informano che stanno già lavorando al loro prossimo progetto, una nuova serie Netflix prodotta da Steven Spielberg e adattata dal libro di Stephen King, Il Talismano.

In una recente intervista con Variety, i fratelli hanno aggiornato i fan anche su questa nuova opera. In particolare Matt Duffer ha dichiarato:

È incredibile. Abbiamo avuto un incontro con Steven Spielberg e gli altri produttori. È davvero presto adesso per parlarne, ma abbiamo uno schema per il primo episodio.

Mentre il fratello, Ross Duffer, si è espresso così:

Penso che con Spielberg tutto è davvero così stimolante. Ama davvero la gioia della narrazione, in particolare la storia de Il talismano, dove ci sono molte cose soprannaturali, c’è un lupo mannaro, succedono molte cose entusiasmanti, ma al centro di tutto c’è una madre e suo figlio, la loro relazione e il loro amore reciproco. Si spera di raggiungere l’obiettivo che trascini davvero la serie, siamo davvero entusiasti.

Il romanzo originale di Peter Straub e Stephen King è stato pubblicato per la prima volta nel 1984, mentre nel 2001 è stato anche soggetto di un sequel. La trama de Il Talismano narra di un giovane ragazzo che parte per un viaggio epico in cerca di una cura per sua madre, ammalata ed in gravi condizioni. Il 12enne trova il cosiddetto Talismano, un artefatto magico che non solo è in grado di curare la malattia della donna, ma anche di salvare il mondo intero. Il viaggio del protagonista, Jack, si protrae tra due mondi, uno reale ed uno fantasy.