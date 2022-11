Indie world: arriverà domani 9 novembre!

L’account Twitter ufficiale di Nintendo Italia ha confermato che il nuovo Indie World Showcase si terrà domani 9 novembre alle ore 18:00. L’evento, che conterrà diverse informazioni sui prossimi giochi indie in arrivo sulla console ibrida, durerà all’incirca 25 minuti e sarà possibile seguirlo in diretta qui.

Nintendo Switch come miglior console per i titoli indipendenti

In questi cinque anni e mezzo in cui la console è stata sul mercato, Nintendo ha saputo sfruttarla bene per questa fetta di mercato videoludico, facendola diventare un’ottima piattaforma di destinazione per i titoli indie di alta qualità. Inoltre, alcuni giochi divenuti molto popolari, come Hollow Knight e Hades, sono arrivati prima sulla console ibrida che sulle altre console ed è difficile che titoli indie molto blasonati arrivino su Switch per ultimi, ne sono un esempio Undertale o Cuphead.

Che cos’è l’Indie World

Indie World è un’iniziativa di Nintendo dedita alla promozione e alla presentazione di titoli sviluppati con un budget minore o da team di sviluppo indipendenti. L’iniziativa è iniziata nel 2019 e da allora ci sono

stati un paio di showcase all’anno: il più recente si è tenuto lo scorso marzo e ha visto l’annuncio di titoli

di spicco come l’inquietante gioco di esplorazione marina Silt ed il violento ma adorabile Cult of the Lamb.

Per quanto riguarda invece ciò che potrebbe apparire nella presentazione di domani: è difficile prevedere cosa sarà mostrato all’evento, ma è molto probabile che Hollow Knight: Silksong e il titolo cooperativo Blanc, in esclusiva per Nintendo Switch e Personal Computer, possano fare una comparsa. Il primo gioco è il seguito di Hollow Knight; il secondo, che è stato annunciato nel mini direct di giugno, è un’avventura in cel-shading, in bianco e nero, in cui un cerbiatto e un lupacchiotto cercheranno di lavorare insieme per ritrovare le loro famiglie, dopo che una forte bufera di neve ha colpito la loro terra.

E questo è tutto.

Anche voi attendete l’Indie World? Lo seguirete? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, noi di HyNerd.it vi ricordiamo che da oggi 8 novembre, anche tutti i possessori di Nintendo Switch potranno provare l’ottimo indie beat’em up, Sifu.