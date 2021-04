Nintendo eShop – top 5 Indie World

Allineandosi perfettamente all’offerta del mercato videoludico, anche Nintendo periodicamente offre una gamma di sconti e saldi su molti prodotti presenti nel catalogo del Nintendo eShop. Se analizzato con dovizia, è possibile scovare vere e proprie perle in offerta per periodi di tempo molto limitati. Ecco quindi che, da qualche giorno, su Nintendo eShop è attiva la campagna Saldi Indie World, di cui proponiamo cinque titoli da non mancare.

Come suggerisce il nome stesso della campagna promozionale, i prodotti in saldo che aderiscono all’iniziativa sono tutti giochi di natura indipendente. Ne consegue che l’offerta varia da titoli in sconto a pochi centesimi, fino a prodotti del valore di decine di euro. Scopriamo insieme cinque titoli da provare, disponibili in saldo su Nintendo eShop fino al 25 aprile 2021.

Immagine Promozionale Della Campagna Indie World Del Nintendo Eshop

Hades – Nintendo Switch

La prima perla che consigliamo di recuperare è anche il primo titolo presente nel catalogo di offerte Indie World del Nintendo eShop: Hades. Gioco per Nintendo Switch che ha riscosso un grande successo, sopratutto grazie alle sue candidature in molteplici sezioni ai Game Awards 2020. Il gioco è un rogue-lite unico nel suo genere, che combina generi e dinamiche di gioco differenti in modo creativo, sfruttandone a pieno i punti di forza.

Immagine di gioco di Hades

Mescolando azione, leveling e dinamiche GDR, il gioco incentiva la rigiocabilità sotto ogni aspetto. Tra le particolarità di Hades spicca la percezione del fallimento come dinamica essenziale e che in qualche si propone di migliorare, potenzialmente, l’esperienza di gioco. Per quanto concerne il contesto narrativo, Hades naviga abilmente nel bagaglio millenario di antichi personaggi mitologici, reinterpretati attraverso una lente contemporanea. Scontato del 20%, è disponibile su Nintendo eShop a 19,99€.

Spiritfarer – Nintendo Switch

Il 2020 è stato l’anno in cui Nintendo si è decisamente affermata sul mercato videoludico grazie alla combinazione di due fattori: la pandemia e Animal Crossing: New Horizons. Di fatto, se le strade delle città di tutto il mondo si svuotavano, gli ambienti digitali, le isole del gioco si riempivano di giocatori. In un momento del genere molti giochi sono passati in sordina, tra questi: Spiritfarer, uscito alla fine della scorsa estate.

Immagine di gioco di Spiritfarer

Spiritfarer è uno splendido mix tra un action-platformer e un town manager in stile Animal Crossing che si distingue come uno dei giochi più unici e divertenti del catalogo Nintendo. La sua lunga campagna è ricca di protagonisti affascinanti e caratterizzata da storie cupe e toccanti, anche quando le missioni risultano ripetitive. Senza porre pressione al giocatore relativamente alla raccolta di risorse e al loro impiego, l’avventura del giocatore verso la Everdoor è sicuramente un viaggio che vale la pena assaporare. Scontato del 33%, è disponibile su Nintendo eShop a 16,66€.

GRIS – Nintendo Switch

Parlando di viaggi, i prossimi due giochi trattano il rapporto tra umanità e sfera emotiva mediante viaggi metaforici e introspettivi. Il primo, GRIS, trasporta il giocatore in un viaggio etereo all’interno delle proprie emozioni. Di fatto, racconta la storia di una giovane ragazza e di un viaggio attraverso le fasi di accettazione, rifiuto e comprensione del lutto.

Immagine di gioco di GRIS

GRIS si configura come un’esplorazione meditativa e toccante che pone il giocatore davanti a emozioni complesse impiegando un gameplay in puro stile platform i cui livelli non sono altro che enormi tele che racchiudono dipinti affascinanti. Lo stile visivo di GRIS è proprio uno degli elementi che contraddistingue il gioco sul mercato. Scontato del 60%, è disponibile su Nintendo eShop a 6,79€.

Sea of Solitude – Nintendo Switch

Se il viaggio nelle emozioni di GRIS è di stampo meditativo e contemplativo, quello di Sea of Solitude è decisamente più ostico e aspro. L’intero mondo di gioco si presenta come l’esplorazione di un “io” interiore. Non a caso, Sea of Solitude è stato concepito e creato dall’artista Cornella Geppert in quanto rappresentazione di un periodo che ha trascorso in forte depressione, come lei stessa ha raccontato in un TED Talk a riguardo.

Immagine di gioco di Sea of Solitude

Con un gameplay in stile action-platform, il gioco presenta momenti piacevoli e altri tragici e drammatici. La protagonista, Kay, ripercorre il suo passato e il rapporto con il fratellino attraverso un eco di ricordi che riaffiora sotto forma di enormi creature che mettono a repentaglio la sua vita. Un viaggio introspettivo che porta il giocatore a riflettere su numerosi concetti, tra abbandono, bullismo e anoressia. Scontato del 30%, il titolo è disponibile su Nintendo eShop a 13,99€.

Hotline Miami Collection – Nintendo Switch

Infine, abbandonati viaggi emotivi e non, un altro titolo che merita una menzione all’interno della nuova ondata di sconti su Nintendo eShop è Hotline Miami Collection, contenente entrambi i leggendari giochi della brutale saga a tinte fluorescenti Hotline Miami, creata da Dennaton Games.

Immagine di gioco di Hotline Miami Collection

In breve, il giocatore è immerso in un complesso e articolato sistema underground intriso di neon della Miami degli anni Ottanta. Hotline Miami trabocca di cruda brutalità e di combattimenti ravvicinati che spaccano il cranio, alternando momenti concisi a situazioni in cui il giocatore, con le mani in mano, assiste a scene di crudeltà gratuita per le strade della città, in situazioni surreali. Scontato del 75%, è decisamente una delle perle da recuperare su Nintendo eShop, a soli 6,24€.