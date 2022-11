Nella giornata di oggi si è svolto l’Indie World Showcase, live all’interno della quale la grande N ha dato degna luce a tutte le produzioni indipendenti che sbarcheranno sulla console ibrida di Nintendo Switch.

Uno show che ha sicuramente spaccato a metà il pubblico, tra chi ha apprezzato gli annunci odierni, cavalcando l’onda dell’hype, e chi invece ha trovato questo showcase scarno di annunci emozionanti. In molti attendevano, infatti, novità riguardo al famoso Hollow Knight Silksong, purtroppo assente. Nonostante questa lacuna, però, lo show si è presentato ricco di novità con titoli altrettanto meritevoli di attenzione.

Inscryption

Capolavoro marchiato Devolver Digital, questo titolo si presenta come un macabro gioco da tavolo nel quale, dovendo affrontare un misterioso Master, dovremo sacrificare le nostre creature per evocarne di nuove più feroci e sconfiggere gli avversari che ci si pareranno davanti. Inscryption, però, nasconde una storia molto più profonda e intricata di quanto ci si possa aspettare, in un viaggio nell’ignoto che troverà luce su Nintendo Switch il 1 dicembre di quest’anno.

Have a nice death

Audace rogue-like dai toni cupi ma allo stesso tempo ironici. Questo titolo si è mostrato oggi nell’Indie World, annunciando il suo arrivo su console ibrida il 23 marzo 2023, dopo aver già conquistato una generosa fetta di videogiocatori sulle altre console attialmente in circolazione.

Oni, road to be the mightiest oni

Grande potenziale poi in Oni, road to be the mightiest oni, titolo action adventure 3D nel quale il nostro protagonista Kuuta partirà per un viaggio accompagnato dallo spirito Kazemaru.

Le lande rigogliose di questo vasto open world saranno invase da temibili demoni e sarà nostro compito sconfiggerli, controllando simultaneamente i nostri protagonisti. Il titolo sbarcherà su Nintendo Switch il 9 marzo 2023.

Desta

Desta è la prova lampante che titoli quali Mario+Rabbids hanno avuto un notevole impatto nel panorama videoludico contemporaneo. Questa produzione targata Monument Valley ci catapulterà in un’avventura rogue-like abitata da personaggi memorabili, come si può vedere dal trailer dell’Indie World. In questo titolo dovrete cimentarvi in vere e proprie partite a pallone, sfruttando l’arena circostante per direzionare i vostri lanci.

Le avventure di Desta prendono luogo in ambienti onirici, tra ricordi frammentati e vecchie conoscenze. Desta uscità ad inizio 2023.

Rogue Legacy 2

Grande successo ha poi riscosso l’annuncio di Rogue Legacy 2, sequel dell’omonimo titolo apprezzatissimo sulle altre piattaforme. Il gioco è in uscita oggi e promette varietà in ogni sua partita.

In Rogue Legacy 2 incarneremo personaggi bizzarri, quali un Bardo con le vertigini o uno chef vegano e dovremo esplorare dungeon sempre diversi alla conquista di tesori sempre più grandi. Ma temibili nemici infestano il castello e sarà compito nostro destreggiarci nella mappa di gioco per arrivare illesi alla fine.

A little to the left

Dal genio di una coppia proprietaria di un adorabile gatto nasce A little to the left. In questo gioco, che potremmo definire come un mix di minigiochi alla Wario Ware spoglia della componente non-sense, dovremo riordinare i disastri combinati dal nostro micio domestico. Ma attenzione, zampe e coda del felino potrebbero arrivare nei momenti meno opportuni per rovinarci i piani ed irritare le nostre manie di perfezionismo! A little to the left uscirà oggi su Nintendo Switch.

Tutti gli annunci dell’Indie World Showcase

Grande importanza va poi riservata a tutti gli altri titoli che hanno trovato spazio nell’Indie World Showcase di oggi: