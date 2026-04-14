Jumanji 3, svelati titolo e data di uscita del nuovo capitolo della saga con Dwayne Johnson

Il CinemaCon 2026 è ufficialmente iniziato e ha portato con sé numerose novità per quanto riguarda il panel dedicato a Sony Pictures.

Al Caesars Palace di Las Vegas, le star capitanate da Dwayne Johnson, Kevin Hart e Jack Black hanno annunciato il titolo della fortunata trilogia che li vede protagonisti: Jumanji - Open World, il cui arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi è previsto per il 25 dicembre 2026. Un capitolo che si distingue dai suoi predecessori e che alza il livello della sfida: il gioco ha letteralmente invaso il mondo reale.

Jumanji: Open World, di cosa parla?

Come mostrato nel primo trailer presentato ai fortunati spettatori, il film si apre con un tecnico informatico (Lamorne Morris) che entra in casa di Janice (Marin Hinkle), madre del protagonista adolescente Spencer (Alex Wolff) e trova una vecchia console per videogiochi.

Da quel momento, la realtà comincia lentamente a deformarsi: nuvole soprannaturali si addensano sopra le case, struzzi invadono le strade e... i celebri avatar del videogioco approdano in "modalità demo".

Nuove sfide per i protagonisti

Diretto da Jake Kasdan, autore dei capitoli precedenti Jumanji: Benvenuti nella giungla (2017) e Jumanji: The Next Level (2019), l’opera rappresenta un’evoluzione rispetto ai capitoli della saga, in quanto i giovani eroi protagonisti si ritrovano a tenere nelle proprie mani non solo il destino di Jumanji e del gioco, ma anche quello del mondo reale.

Due realtà destinate a convivere, come mostrato in un breve segmento in cui il nonno di Spencer (Danny DeVito) indica al nipote e ai suoi amici l’avatar del dottor Bravestone, seduto all’angolo di una bancarella con un accento spagnolo.

Un film, come spiega lo stesso Hart, vede "le regole del gioco di Jumanji non applicarsi", portando gli interpreti degli avatar a interpretare tre versioni distinte del proprio personaggio.

Jumanji: Benvenuti nella giungla - Sfondo

Basati sui libri per bambini di Chris Van Allsburg, i nuovi film di Jumanji di Sony arrivano sulla scia dell’originale del 1995, un classico diretto da Joe Johnston e interpretato da Robin Williams, Kirsten Dunst e Bonnie Hunt, che raccontava la storia di un gioco da tavolo soprannaturale capace di scatenare pericoli della giungla nel mondo reale.

Benvenuti nella giungla ha incassato oltre 962 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre The Next Level è seguito con più di 801 milioni a livello globale. Johnson ha inoltre raccontato, in una conversazione con i colleghi, che il nuovo film include un Easter Egg dedicato a Williams: "metà dei dadi originali del Jumanji originale. Questo è per te".

Basato su una sceneggiatura di Jeff Pinkner e Scott Rosenberg, la nuova pellicola vede il ritorno di Johnson, Hart, Black e Karen Gillian nei panni dei giocatori nel mondo videoludico Jumanji, con Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner e Ser’Darius Blain nei ruoli delle controparti adolescenti degli avatar.

A loro si aggiungono DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Rhys Darby.