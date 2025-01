Nosferatu è stato girato in Transilvania? 5 curiosità sul film di Robert Eggers

Nosferatu, uscito in Italia il primo gennaio 2025, sta già abbondantemente facendo parlare di sé, talmente tanto da poter immaginare tra qualche anno quando se ne parlerà come un cult horror. Questo non solo grazie alle reazioni entusiaste della critica e del pubblico, ma grazie anche a quelle curiosità che circondano la pellicola di Robert Eggers e ai dibattiti che sta producendo sul web.

Nel caso ve ne foste persa qualcuna, ecco 5 curiosità su Nosferatu che troviamo particolarmente interessanti.

5 curiosità che potresti non sapere su Nosferatu

Ellen doveva essere interpretata da Anya Taylor-Joy. La talentuosa attrice, già musa di Robert Eggers nonché protagonista nei suoi The Witch e The Northman, avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Ellen nel remake di Nosferatu. Tuttavia, a causa dei suoi impegni nelle riprese di Furiosa, non poté partecipare al progetto. La parte fu quindi affidata a Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp, che si unì al cast del film.

Eggers e la ricerca del primo Nosferatu. Robert Eggers era molto ossessionato dal film originale del 1922, diretto da F.W. Murnau. Per immergersi completamente nell'atmosfera e nella storia del classico, chiese alla madre di aiutarlo a cercare la vecchia videocassetta del Nosferatu originale, film che lo aveva colpito moltissimo da piccolo. Dopo ore di ricerche, riuscirono finalmente a trovarla, dimostrando la sua dedizione al film che voleva onorare.

Una scena dal film di Robert Eggers, Nosferatu.

Robert Eggers recitò il ruolo di Nosferatu in uno spettacolo scolastico. Prima di diventare un regista di successo, Robert Eggers aveva una passione per la recitazione. Durante la sua giovinezza, partecipò a uno spettacolo scolastico in cui interpretò il ruolo di Nosferatu. La sua performance fu secondo il suo insegnante di teatro, veramente ottima. Questo episodio riflette il suo amore per il personaggio, un impatto importante nel suo desiderio di lavorare su un remake del leggendario film horror in futuro.

La scenografia e la fedeltà storica. Eggers è noto per la sua attenzione ai dettagli storici e l'accuratezza nelle ambientazioni. Per Nosferatu, ha voluto ricreare un'atmosfera il più possibile vicina a quella del cinema muto, utilizzando tecniche visive classiche come l'illuminazione a gas e cercando di evocare il look dell'epoca attraverso l'architettura e il design.