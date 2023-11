HBO, che guaio! The White Lotus e altre serie slittano al 2025

A causa degli scioperi di Hollywood, diverse serie HBO slittano ufficialmente al 2025. Tra queste, The White Lotus, The Last of Us 2 e altre.

I fan della pluripremiata serie HBO, The White Lotus, dovranno attendere più del previsto per vedere la terza stagione. Inizialmente prevista per il 2024, la nuova stagione della serie ideata da Mike White, che sarà ambientata in Thailandia, è slittata al 2025 a causa degli scioperi ad Hollywood, che ne hanno inevitabilmente rallentato la produzione e la realizzazione.

“The White Lotus 3 sarebbe probabilmente uscito nel 2024, ma ora lo abbiamo rinviato al 2025. È una di quelle serie che stavamo girando e che sono state sospese a causa degli scioperi”.

A spiegare le motivazioni dietro questo rinvio alla stampa riunita a New York è stato Casey Bloys, il produttore capo del network. Il quale ha fatto altri esempi e ha parlato della serie tv anche spin-off di It: Welcome to Derry.

“Il Pinguino doveva uscire nella primavera del 2024, quindi abbiamo dovuto riorganizzare il calendario. Welcome to Derry era stato programmato per Halloween del 2024. Probabilmente slitterà di un intero anno, per arrivare ad Halloween 2025. La terza stagione di White Lotus sarebbe dovuta uscire nel 2024, ma anche questa arriverà nel 2025”.

Le riprese di Welcome to Derry riprenderanno nella primavera del 2024, una volta concluso lo sciopero degli attori. Sono previste per i primi mesi del 2024, invece, le riprese di The Last of Us 2 e quelle di Euphoria 3, che quindi non saranno pronte per la messa in onda prima del 2025.