Jeremy renner in condizioni critiche dopo un incidente

Jeremy Renner, da molti conosciuto e apprezzato per il suo ruolo all’interno del Marvel Cinematic Universe, ha subito nelle ultime ore un incidente che ha spaventato il mondo dello spettacolo. Nella giornata di ieri infatti l’agente dell’attore ha divulgato la notizia di un grave incidente sulla neve, avvenuto mentre Jeremy Renner stava utilizzando uno spazzaneve.

La star di Avengers è in condizioni «critiche ma stabili», ma non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sull’entità delle lesioni. L’attore possiede una casa nella Contea di Washoe, nello Stato del Nevada, una zona particolarmente innevata che soprattutto in questi ultimi giorni sta affrontando fitte nevicate. Come sappiamo però Jeremy Renner ha già mostrato la sua forza e la sua reazione agli incidenti quando nel 2017 l’attore ha rivelato di essersi fratturato il gomito destro e il polso sinistro durante le riprese della commedia Tag.

Jeremy Renner è conosciuto soprattutto per il ruolo di Occhio di Falco, un membro tanto amato degli Avengers, ma ci teniamo a ricordare come l’attore abbia recitato in diverse pellicole di grande successo tra pubblico e critica, tanto per citarne qualcuno potremmo dire Arrival, American Hustle e Mission: Impossible. Inoltre è stato anche candidato a due Oscar, sia come attore non protagonista per The Town e sia come miglior attore per The Hurt Locker.

Un augurio di pronta guarigione da parte nostra e da tutto il mondo dello spettacolo.