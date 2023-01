Avatar 2 da record: un calo dello 0% nel terzo weekend!

Indice dei contenuti Avatar 2 e la clamorosa previsione del -0%

Avatar 2 è tra i film più amati del 2022, e questo non lo scopriamo oggi, ma un traguardo di questo tipo sembrava impensabile anche dai più ottimisti. Se Top Gun: Maverick è stato un blockbuster capace di riportare in sala tanta gente come pochi film nell’ultimo periodo, Avatar 2 è riuscito a fare ancora meglio e sembra non aver intenzione di fermare la propria corsa.

Si tratta infatti di momenti prima che Avatar 2 superi il kolossal della Paramount con Tom Cruise, avvicinandosi e scalando la classifica dei film con i più alti incassi della storia: la posizione in queste ore si aggira attorno all’undicesima, ma il decimo posto detenuto da Fast & Furious è già a rischio. Di conseguenza il nuovo film di James Cameron è pronto a superare gli incassi Avengers: Age of Ultron e Frozen 2, contando all’attivo ben 1,401 miliardi di dollari al box office mondiale.

Non è finita qui e, come se non bastasse, gli analisti hanno previsto un dato storico: Avatar 2 potrebbe calare di uno 0% nel terzo weekend di programmazione. Qualcosa di incredibile. Basti solo pensare che Spider-Man: No Way Home, alla sesta posizione per i film con più incassi di sempre, dal secondo al terzo fine settimana ha visto una frenata del -34%.

Ricordiamo inoltre che Avatar 2 ha già superato gli incassi italiani di Avengers: Endgame, con 30,4 milioni rispetto ai 30,2 incassati dal cinecomic nel 2019.

James Cameron ha detto che il punto di profitto di Avatar 2 è sui 2 miliardi ma, secondo alcune indiscrezioni di Variety, sembra che il film abbia già superato il pareggio!

A prescindere dal fatto che il film possa essere piaciuto di più o di meno, Avatar 2 ha l’enorme merito di star riportando in sala tanti di quelli spettatori che avevano perso il gusto dell’esperienza cinematografica, e di questo non si può non essere contenti.