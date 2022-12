Superman: james gunn ha definito il futuro del supereroe

Indice dei contenuti James Gunn definisce il ruolo di Superman all’interno del DCU

Tra tutte le varie incertezze che stanno circondato James Gunn e il DCU in questi giorni, il regista dei Guardiani della galassia ha voluto precisare che il futuro di Superman in realtà, non è mai stato tirato in discussione dagli stessi DC Studios e che invece, è stato di recente affermata un enorme priorità per il supereroe più famoso di sempre.

Sappiamo benissimo che dopo l’annuncio di James Gunn e il suo nuovo incarico all’interno della DC bisogna definire ancora molte cose ma nonostante questo, il regista ha già detto la sua.

Nell’ultima settimana sui vari social, sono trapelate alcuni Rumor che riguardano i prossimi progetti DC diversi sono stati i progetti confermati e tanti altri, smentiti. James Gunn ha preferito confermare in quanto Co-CEO dei DC Studios, che un supereroe in particolare non può essere toccato, ovvero Superman interpretato da Henry Cavill, definendola come alta priorità.

Il superman di henry cavill

James Gunn definisce il ruolo di Superman all’interno del DCU

Nei giorni scorsi, chi ha seguito un po’ la vicenda, saprà che James Gunn ha proprio sfruttato una delle app social più utilizzate ovvero Twitter, per poter dire alcune cose sul futuro DC. Di recente ha celebrato l’anniversario il Superman di Richard Donner, il 44esimo, e per l’occasione Gunn ha tenuto a precisare quanto sia prezioso e importante questo personaggio per il futuro della DC.

Infatti, dopo alcuni rumor venuti fuori tramite The Hollywood Reporter, come quello secondo cui il terzo film dedicato a Wonder Woman sia stato cancellato, i fan domandano a gran voce alcuni chiarimenti. Proprio per questo, James Gunn ha voluto dare un poco di speranza agli appassionati e spettatori, i quali attendono con ansia e da tempo un ritorno del supereroe sul grande schermo. Quindi, dopo L’uomo d’acciaio, uscito nel 2013, Henry Cavill è riuscito a prendere parte ad altri film, ma sembra essere pronto a riprendere il suo ruolo nel sequel di Man Of Steel. James Gunn ha precisato che fino ad adesso, le uniche idee chiare sui vari personaggi riguardano proprio Superman.

Uno dei fan, gli ha chiesto proprio su twitter, se rivedremo presto Clark in azione e la sua risposta è stata molto chiara:

Sì, certo. Superman è una priorità, se non la più grande. James Gunn

È vero anche che, il co-presidente dei DC Studios non ha mai menzionato Henry Cavill, ma si è limitato a menzionare in maniera generica il nome di Superman.

Eppure la speranza è l’ultima a morire, perchè alcuni fan hanno poi ricordato come lui sia apparso tramite un cameo nell’ultimo film DC, Black Adam, motivo per cui è molto probabile che riprenda il suo ruolo in un prossimo film, magari in un sequel de L’uomo d’acciaio.

Questi però sono solo dei rumor e delle semplici richieste dei fan quindi bisogna prendere tutto con cautela, senza fidarsi troppo. L’unica cosa certa, secondo quanto detto da Gunn, è che Superman ha un posto d’onore all’interno dei DC Studios.