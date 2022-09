Joker: folie à deux, brendan gleeson si unisce al cast

Qualche mese fa abbiamo ricevuto la notizia sull’ambientazione della seconda pellicola di Todd Phillips riguardante l’acerrimo nemico di Batman. L’Arkham Asylum, difatti, sarà dove il Joker interpretato da Joaquin Phoenix incontrerà Harley Quinn, che sarà ufficialmente interpretata da Stefani Germanotta, la famosa e talentuosa cantante e attrice, nota anche come Lady Gaga.

Le sorprese per i fan della DC (ma non del DCEU vista l’estraneità del progetto all’universo comune) non finiscono qui. L’attore Brendan Gleeson, che vedremo anche ne Gli Spiriti dell’Isola, si è unito al cast di Joker: Folie à Deux.

Senza dubbio quindi un cast d’eccezione per il sequel diretto da Todd Philips: Joaquin Phoenix ha vinto la statuetta proprio grazie alla sua interpretazione di Arthur Fleck nel primo Joker; Lady Gaga vinse un Golden Globe per la sua interpretazione in American Horror Story – Hotel e Brendan Gleeson è conosciuto per la sua lunga carriera come attore in ruoli iconici come Malocchio Moody in Harry Potter e il calice di fuoco ed è vincitore di vari premi tra i quali un Emmy e ben tre IFTA Awards.

Pare inoltre confermato il rumor che vede Joker: Folie à Deux come un musical. Sono certamente note le incredibili doti canore di Lady Gaga, ma sarà interessante vedere anche gli altri due attori cimentarsi in questa impresa, ricordando come lo stesso Joaquin Phoenix abbia già partecipato come attore protagonista in un musical, ovvero Quando l’amore brucia l’anima – Walk the line con Reese Witherspoon.