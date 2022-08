Joker: Folie à deux, Lady Gaga confermata e svelata l’ambientazione del sequel

Poche ore fa è stata annunciata da Variety la data di uscita di Joker: Folie à Deux. L’atteso sequel che ha visto come protagonista un magistrale Joaquin Phoenix, non a caso vincitore dell’Oscar al miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Arthur Fleck, è previsto per la sua distribuzione il 4 ottobre 2024.

Le sorprese però non finiscono qui. Pare infatti che la probabile ambientazione del sequel sarà L’Arkham Asylum, il manicomio criminale dove Joker è ricoverato. Tale ipotesi è alquanto possibile considerando le ultime scene della prima pellicola, dove il protagonista si ritrova rinchiuso in un manicomio. Inoltre, attraverso i canali social, è stato pubblicato un video teaser che annuncia ufficialmente la presenza di Lady Gaga all’interno del film. Rimane solo da capire se la cantante ed attrice interpreterà Harley Quinn.

Le due notizie però potrebbero confermarsi a vicenda, visto che è proprio nel manicomio di Arkham Asylum che Joker incontra Harleen Frances Quinzel, la psichiatra che si occupa di lui, nonché poi sua amante. Secondo la storia narrata nei fumetti, in Batman: Amore folle (Mad Love), graphic novel del 1994 realizzato da Paul Dini e Bruce Timm, Joker ci mette solo quindici minuti a far innamorare la donna di lui.

Nel sequel potrebbero essere presenti anche altri nemici di Batman, poiché anche loro ricoverati nel manicomio criminale, ma di questo non vi è certezza in quanto non siamo ancora a conoscenza degli altri membri del cast.