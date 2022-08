Gli Spiriti dell’Isola: online il trailer ufficiale del film

A dirigere due attori del calibro di Colin Farrell (Alexander, Animali Fantastici) e Brendan Gleeson (Harry Potter, Gangs of New York) c’è il regista Martin McDonagh nel film Gli Spiriti dell’Isola – The Banshees of Inisherin. Un film definito dallo stesso regista come “strano”, ma allo stesso tempo come “il più tranquillo che abbia mai girato”. Inoltre McDonagh sottolinea la bellezza visiva della pellicola, in quanto girata in Irlanda, terra di origine del regista.

Il regista, conosciuto per opere come La coscienza dell’assassino, racconta la storia di due amici stretti, Colms e Pàdriac, nella tranquilla cittadina immaginaria di Inisherin. Il primo, interpretato da Gleeson, ad un certo punto decide di mettere fine all’amicizia senza una particolare spiegazione: ciò che si limita a dire all’ex amico è semplicemente “Non mi piaci più”. I tentativi dell’altro – Colin Farrell – di riappacificarsi e trovare un motivo a tale rottura, creano scompiglio nella quiete cittadina, in quanto tutti verranno sconvolti dai particolari eventi che coinvolgono i due protagonisti.

Ne Gli Spiriti dell’Isola, oltre ai due protagonisti, un ruolo importante lo avrà anche il figlio di un poliziotto interpretato da Barry Keoghan (Il sacrificio del cervo sacro; The Batman).

Gli Spiriti dell’Isola, distribuito da Disney, sarà presentato in anteprima alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia il 5 settembre di quest’anno, mentre sarà disponibile nelle sale italiane il 2 febbraio 2023.