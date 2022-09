Pinocchio: ecco la prima clip del live-action

Da poche ore è stata resa disponibile la prima clip ufficiale del live-action di Pinocchio, estrapolata direttamente dal film Disney in arrivo a breve. Il film infatti, che sarà diretto da Robert Zemeckis e vedrà Tom Hanks vestire i panni di Geppetto, verrà distribuito su Disney Plus l’8 settembre 2022.

Nella clip vediamo Pinocchio alle prese con le bugie e le conseguenze che esse hanno sul proprio naso, che come tutti sappiamo si allunga sempre più finché il burattino non dice la verità. Insieme a lui c’è la sua voce della coscienza, il Grillo Parlante, fedele compagno che lo aiuta lungo la strada, dandogli importanti lezioni di vita.

Pinocchio narra la storia di un burattino e delle sue esperienze tragicomiche, una marionetta animata scolpita da un falegname di nome Geppetto e che, grazie all’aiuto della Fata Turchina, riesce a maturare moralmente e diventare un bambino vero. Protagonista del celebre romanzo per ragazzi, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, appare la prima volta su grande schermo nel lontano 1940 ed è il secondo classico Disney, dopo Biancaneve e i sette nani.

Nel cast del prossimo live action troviamo Tom Hanks nei panni di Geppetto, Joseph Gordon-Levitt in quelli del Grillo Parlante, la candidata al premio Oscar Cynthia Erivo come Fata Turchina, Keegan-Michael Key come Volpe, la candidata al premio Oscar Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio, e Luke Evans come il Postiglione.