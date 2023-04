Joker: folie à deux, immagini e video sbucati dal set

La notizia che annunciava un seguito al Joker di Todd Philips con Joaquin Phoenix, che per la sua ottima interpretazione ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista, aveva già fatto salire l’hype alle stelle per i fan della DC (ma non solo). La curiosità è raddoppiata dopo l’annuncio della scelta di Lady Gaga per interpretare la partner del protagonista, ovvero Harley Quinn.

Durante il mese scorso sono cominciate a sbucare fuori diverse foto ufficiali, sia dal set di Joker: Folie à Deux che promozionali e noi di Hynerd.it abbiamo deciso di raccogliere le principali.

Lady Gaga diventa Harley Quinn

Qui abbiamo foto e video dove la psichiatra che ha in cura il Joker, Harleen Frances Quinzel, ha ormai abbandonato quello che era prima ed è diventata a tutti gli effetti la seguace e partner del nemico numero uno di Batman, Harley Quinn.

Lady Gaga on the set of "Joker 2"pic.twitter.com/BEJAKjbnvf — Pop Hive (@thepophive) April 1, 2023

Nella foto “di coppia” sembra che la dottoressa Quinzel sia ancora non del tutto certa su cosa fare, ma sicuramente si sta già innamorando di Joker, nonostante sembra che lui l’abbia colpita: sembra uscirle sangue dal naso, essendo di un rosso più intenso rispetto al trucco sul viso di Arthur.

Arthur Fleck in strada

Questo video dal set, così come altre foto simili uscite in questi giorni, mostrano una scena all’aperto con Arthur che cammina. Potrebbe essere un flashback, oppure un modo di mostrarci che Joker è fuggito dall’Arkham Asylum.

Joaquin Phoenix as Arthur Fleck on set of Joker: Folie à Deux in New York today pic.twitter.com/zLkwAAVPLm — Joaquin Phoenix Updates (@jphoenixupdates) March 26, 2023

Non è ancora disponibile una sinossi ufficiale, ma è stato annunciato che Joker: Folie à Deux sarà un musical ambientato principalmente all’Arkham Asylum e si concentrerà sul tempo trascorso da Joker nell’iconico manicomio criminale.

Vi ricordiamo che Joker: Folie à Deux uscirà nella sale (americane) il 4 ottobre 2024.