Finché morte non ci separi 2, Recensione: il sangue si fa ancora più denso

Finché morte non ci separi 2 è un sequel esplosivo che porta con se anche la satira sociale. Grace, affiancata dalla sorella Faith, sfida il Consiglio in una caccia globale che ridicolizza l'avidità dei potenti. La regia dei Radio Silence equilibra perfettamente tensione e comicità grottesca, la pellicola consacra definitivamente Samara Weaving come la vera scream queen contemporanea. La pellicola è un gioco al massacro adrenalinico e divertente, spesso le horror comedy sono sottovalutate ma questo film così come il precedente portano in alto questo sottogenere.

Il sequel dell'apprezzatissima horror comedy Finché morte non ci separi (2019) è finalmente arrivato nelle sale italiane lo scorso 9 aprile con il titolo Finché morte non ci separi 2 (Ready or Not: Here I Come), riportando sullo schermo la storia di Grace, adrenalina, ironia e ancora più sangue, elementi che avevano reso il primo capitolo praticamente un cult istantaneo.

Firmato alla regia nuovamente dal duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (conosciuti come Radio Silence), il film vede al fianco di dell'iconica protagonista interpretata da Samara Weaving un altro giovane volto delle horror comedy contemporanee: Kathryn Newton nei panni della sorella Faith, oltre ad altre star come Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Nestor Carbonell, Elijah Wood e il maestro del cinema David Cronenberg, che aggiungono un ulteriore tocco di carisma e mistero a quello che sarà un nuovo gioco mortale.

L'incubo di Grace continua su scala globale

La pellicola riprende esattamente dove si era concluso il primo film e dopo appena ventiquattr'ore dal massacro della prima notte di nozze, Grace (Samara Weaving) si ritrova catapultata dal letto un d'ospedale ad un incubo ancora più brutale e su "scala globale".

Se pensavamo che avesse già dato tutto, questo sequel smentisce ogni certezza: la protagonista è ora una sopravvissuta indurita, ma visibilmente esausta, costretta a imbracciare di nuovo le armi contro una cospirazione che va ben oltre la singola famiglia Le Domas.

/ Searchlight Pictures, Mythology Entertainment, Radio Silence, Big Indie Pictures

Infatti, la sua sopravvivenza ha innescato una regola in quello che è il Consiglio che "controlla il mondo" e quattro dinastie sono entrate in guerra secondo il volere di Mister Le Bail per il "Posto d'Onore" e il trono del potere assoluto.

Il gioco è sempre nascondino però stavolta le cose sono cambiate e Grace dovrò faticare il doppio per sopravvivere e salvare la sorella Faith (Kathryn Newton) coinvolta suo malgrado nell'eccidio.

Faith è il cuore emozionale e catartico del film perchè il rapporto e le divergenze passate tra le due sorelle sono un focus e un motore emotivo importante che porta Grace a evolversi ancor più rispetto al precedente film da vittima a una vera e propria guerriera pronta a distruggere l'intero sistema pur di uscire viva da questo secondo round infernale.

Satira affilata: vendere l'anima per il potere

Finché morte non ci separi 2 espande ferocemente il discorso critico sulle élite e sul potere. Se il primo capitolo esplorava le bizzarrie di una singola dinastia, qui la satira colpisce l'intero sistema dei "super-ricchi", ritratti come una setta paranoica disposta a sacrificare l'umanità altrui pur di mantenere i propri privilegi millenari.

Il messaggio è chiaro e tagliente: il potere non è solo un mezzo, ma una patologia che giustifica l'orrore in nome della conservazione.

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La pellicola mette in ridicolo l'incompetenza e il senso di superiorità di questi antagonisti, rendendo la loro spietatezza tanto grottesca quanto spaventosa, e confermando che il vero mostro non è sotto il letto, ma siede ovunque tra i potenti in un consiglio, in una grande impero costruito però su un patto di sangue che prevede di conseguenza vedere l'anima al diavolo (Mister Le Bail), partecipare a riti e sacrifici orribili.

Grace fuori da questo mondo, lontana già precedentemente da queste dinamiche prima è orgogliosa di far parte di una famiglia tanto importante poi ne capisce le conseguenze e si riappropria lottando della propria individualità.

Finché morte non ci separi 2: regia dinamica, sangue, sudore e risate

Ci troviamo dunque difronte ad un buon sequel che innesta nuovamente i meccanismi del primo film con più brutalità e con una critica sociale più chiara e definita.

Dal punto di vista tecnico, la regia dei Radio Silence mantiene un buon equilibrio tra i diversi toni del racconto.

La horror comedy funziona grazie a una gestione dei tempi comici impeccabile, capace di stemperare la tensione con battute intelligenti senza mai sminuire il pericolo della situazione in cui si trovano le protagoniste costrette a scappare senza che ci sia una vera via di fuga.

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I momenti splatter sono generosi, inventivi e realizzati con una fisicità che farà gioire gli amanti del genere, ma vengono alternati a sequenze d'azione.

Non è facile far convivere una risata amara con un'esplosione di sangue, eppure questo film ci riesce perfettamente, regalando un’esperienza adrenalinica con un finale significativo che ribalta gli schemi del potere.