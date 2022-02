Knockout City diventerà free-to-play

La Stagione 4 sta ormai volgendo al termine come riporta il sito ufficiale, e sono già state rilasciate numerose informazioni riguardo la prossima. Sembra proprio che la Stagione 5 si chiamerà “Greatest Hits” e celebrerà il primo anniversario del gioco.

Con la celebrazione di esso, anche un altro grande cambiamento avverrà per Knockout City.

Infatti, EA non sarà più il publisher del gioco, di conseguenza il titolo tornerà nelle mani degli sviluppatori.

In merito, Velan Studios ha dichiarato:

Dunque a partire dalla Stagione 6 il titolo sarà completamente free-to-play su tutte le piattaforme, fornendo anche un piccolo bonus a coloro che hanno supportato il gioco ancor prima che divenisse gratuito.



Non ci resta dunque che augurare il meglio da adesso in poi alla ora indipendente software house, sperando che possa continuare a supportare il suo titolo ancora per molto tempo.