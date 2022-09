La celebre casa di sviluppo giapponese ha confermato la sua presenza al Tokyo Game Show 2022 per tutta la durata dell’evento. Nelle giornate dal 15 al 18 settembre si svolgerà uno degli eventi più attesi dalla community di videogiocatori di tutto il mondo. Molte sono le speranze, ed ancora di più l’hype per la programmazione.

Konami ha già annunciato la line-up di titoli su cui l’evento si concentrerà, includendo una dozzina di titoli first-party. I giochi confermati fino a questo momento sono i seguenti:

eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022

eFootball 2023

Yu-Gi-Oh! Cross Duel

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!!

Super Bomberman R 2

Shine Post: Be Your Idol!

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

Hina Bita

Come ciliegina sulla torta poi, Konami ha rassicurato i fan annunciando il “ritorno di una serie molto amata“. Seppur sia ancora presto per lanciarci in congetture sul papabile titolo, sappiamo per certo che in occasione di questo speciale annuncio è stato convocato Yuki Kaji, celebre doppiatore il quale ha prestato la voce per personaggi come Eren Jaeger (Attack On Titan).

L’annuncio speciale è programmato in data 16 settembre, ore 15:30 (22:30 ore italiane). Ovviamente i primi due titoli che ci si potrebbe aspettare sono Metal Gear Solid o Silent Hill, entrambi al centro di numerosi rumor nel corso di quest’anno. Ulteriore probabilità potrebbe essere il ritorno della storica saga JRPG Suikoden, su cui lo stesso Yuki Kaji ha lavorato in passato. Quest’ultima scelta giustificherebbe la presenza del doppiatore.