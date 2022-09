God of war ragnarok: aggiunte nuove mosse al sistema di combattimento

Con l’arrivo quasi imminente di God of War: Ragnarok sono stati annunciati alcuni nuovi dettagli da Mihir Sheth, già designer del precedente God of War (2018). Parlando con Game Informer ha infatti spiegato che il tasto triangolo avrà molte più funzioni di prima, facendo intendere che il suo utilizzo non riguarderà soltanto il far ritornare l’ascia in mano a Kratos.

Mihir Sheth ha infatti dichiarato:

“Nell’ultimo gioco, se tenevi premuto il tasto triangolo potevi richiamare a te l’ascia, ma se l’avevi già in mano non succedeva nulla. Se, invece, utilizzavi le Lame del Caos e premevi triangolo, tornavi semplicemente all’ascia. Abbiamo esaminato quel concetto e ci siamo chiesti: E se potesse fare qualcosa di leggermente diverso con quel pulsante?”

Santa Monica Studio ha quindi puntato su uno stile di combattimento interamente nuovo e coinvolgente, basato sulla filosofia di ”Kratos che gioca con il suo cibo”. In merito a ciò, Sheth ha spiegato:

Il tasto triangolo sarà infatti utilizzato per introdurre il ”Weapon Signature Moves”, che servirà a infondere all’Ascia del Leviatano o alle Lame del Caos danni di ghiaccio e fuoco noti come Frost Awaken e Whiplash. Saranno inoltre introdotti due nuovi scudi per le braccia: Dauntless e Stonewall.

God of War: Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 novembre di quest’anno per PlayStation 4 e PlayStation 5.