Kotor 2: finalmente è possibile finire il gioco

Dall’uscita di Star Wars Knights of the Old Republic 2 (abbreviato in KOTOR 2), avvenuta l’8 giugno 2022, in molti hanno riportato l’impossibilità di completare il gioco su Nintendo Switch.

Infatti nel gioco è presente un gravissimo bug che si presenterebbe verso metà campagna dopo la visualizzazione di un filmato “Basilisk Crash” una volta arrivati su Onderon. Il bug in Kotor 2 si presenta una volta iniziato il filmato, rimandando il giocatore nel menù principale di Nintendo Switch.

Esisteva un modo che permetteva di bypassare il bug e di proseguire con la campagna; infatti, in Kotor 2 è presente un menù dei cheat: inserendo il codice giusto si potevano saltare i filmati impedendo così la riproduzione del bug.

Un’idea non molto allettante per i videogiocatori che su twitter hanno segnalato in massa la presenza di quest’errore e gli sviluppatory Aspyr ha dichiarato di essere al lavoro ad una patch risolutiva.

Finalmente il 30 giugno, dopo solo 10 giorni dalla risposta degli sviluppatori su Twitter, è stata rilasciata una patch che permette di far riprodurre senza problemi tutti i filmati presenti in Kotor 2.

Purtroppo, questa patch non risolve tutto. Infatti, nel gioco è presente un’abilità che permette di incrementare la velocità di movimento (indispensabile in alcune fasi del gioco) e qualora l’abbiate attiva, vedrete i filmati completamente sfocati.

Restiamo in attesa di informazioni circa un’ulteriore patch da parte di Aspyr.

Kotor 2 è disponibile su Nintendo Switch.