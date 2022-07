Call of Duty: Modern Warfare 2, leakati nuovi screenshot

Nuovi screenshot di Call of Duty: Modern Warfare 2 sono stati trapelati dalla versione in alpha di Warzone Mobile, il nuovo FPS battle royale di Activision che sarà presto disponibile per iOS e Android. L’alpha è stata infatti provata da un numero limitato di persone, tra cui dei miners che sono riusciti a estrarre alcuni screenshot di Modern Warfare 2. Le immagini sono state recentemente eliminate, ma sappiamo che appartenevano alle mappe multiplayer Grand Prix (che abbiamo visto anche nel trailer ufficiale), Oilfield, Museum e SABA (nome in codice). Sono state inoltre leakate anche tre mappe della modalità Ground War, ovvero Hydro, Sira e Fishtown.

Per quanto riguarda Call of Duty 2024, al momento possiamo ipotizzare che potrebbe essere sviluppato dalla Treyarch, già sviluppatrice di molti dei più famosi titoli della saga, tra cui i Black Ops. In base a uno degli screenshot mostrati, si può dedurre che il concept del titolo riguarderà quella che sembra essere un’era moderna o futuristica, in quanto si nota un combattente in un deserto con indosso un’uniforme moderna all’interno di un sito militare statunitense.

Infinity Ward ha rivelato che Call of Duty: Modern Warfare 2 darà inizio a una nuova era, mentre sia Warzone 2 che Warzone Mobile sono ambientati nello stesso universo. Tuttavia, non abbiamo ancora maggiori informazioni al riguardo sul prossimo titolo di Treyarch.