Heretic, quando esce in Italia? Quello che sappiamo sul nuovo film con Hugh Grant

Il film Heretic, con protagonista Hugh Grant nel ruolo del sadico e calcolatore Mr. Reed, racconta la storia di due giovani missionarie mormoni (interpretate da Sophie Thatcher e Chloe Est) che, bussando alla porta di un uomo per raccontargli della loro religione, si trovano intrappolate in un gioco psicologico e mortale che mette in discussione i fondamenti della loro fede. Diretto da Scott Beck e Bryan Woods (già noti per A Quiet Place), il film si presenta come un thriller psicologico profondo e filosofico.