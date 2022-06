Kraven il Cacciatore: terminate le riprese del prossimo cinecomic Sony

Kraven il Cacciatore è il prossimo cinecomic di casa Sony legato allo Spiderverse, l’universo formato da personaggi provenienti dai fumetti di Spider-Man. L’interprete del protagonista è Aaron Taylo-Johnson, che durante la presentazione ufficiale del film a CineEurope, una fiera dedicata al cinema, ha annunciato che le riprese del film sono terminate in questi ultimi giorni. Lascia invece interdetti i fan l’affermazione che l’attore fa sul cinecomic e sul personaggio di Kraven.

Nelle ultime ore infatti ha fatto molto scalpore la frase con cui Aaron Taylo-Johnson ha descritto il personaggio come “un amante degli animali“, sottolineando come quest’ultimo sia decisamente diverso dai fumetti:

Kraven è uno degli antieroi più iconici e famigerati della Marvel, il rivale numero uno di Spider Man. È solo un cacciatore, un essere umano, un amante degli animali e un protettore del mondo naturale. Non è un alieno, un mago o qualche altra entità soprannaturale. È un personaggio molto, molto interessante.

Nei fumetti, infatti, come si può dedurre dal nome stesso del personaggio, Kraven è un pericoloso cacciatore, definizione agli antipodi con quella fatta dall’attore. Sempre secondo quanto detto dall’interprete, Kraven il Cacciatore è il primo cinecomic ad essere stato girato “esclusivamente in esterni”, senza l’utilizzo di CGI o di green screen. Il film è diretto da JC Chandor e prevede un cast formato da nomi come quelli di Russell Crowe, Alessandro Nivola e Ariana DeBose. Kraven il Cacciatore è parte integrante dello Spiderverse Sony basato su personaggi dell’Uomo Ragno e già esplorato con i due film su Venom e il recente Morbius.