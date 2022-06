Stranger Things 4: ecco il trailer finale del Volume 2

Dopo il successo del Volume 1 della quarta stagione, Stranger Things, la serie di punta firmata Netflix che ha battuto ogni record di streaming, è pronta a tornare con il Volume 2, composto dagli episodi 8 e 9, previsto per la distribuzione il 1° luglio sulla famosa piattaforma.

Il trailer inizia con Undici sorpresa, pietrificata e scossa dalle incredibili verità che i suoi ricordi hanno fatto tornare a galla, ma allo stesso tempo decisa nell’affrontare di petto il proprio destino e a tornare ad Hawkins. Dopodiché vediamo delle scene che fanno già pregustare le atmosfere epiche che andremo ad osservare nei nuovi episodi, con i vari gruppi che si stanno preparando alla battaglia finale contro Vecna. Tra i personaggi spiccano Max, spaventato dal ritorno di Vecna, e Nancy, riuscita a sopravvivere all’attacco dello spaventoso villain. Non potevano mancare però delle immagini che mostrassero l’attesa reunion tra Hopper e Joyce, anche loro pronti ad affrontare lo scontro finale.

Negli ultimi due episodi che ci aspettano potremo rivedere tutti gli storici protagonisti di Stranger Things a cui siamo affezionati: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner). Come se non bastasse, si aggiungono a questo enorme cast le new entry Joseph Quinn (Eddie Munson) e Jamie Campbell Bower (Vecna).