Kraven: nuovi dettagli sul primo film sony/marvel 18+!

Durante il Cinema-Con 2023 sono stati rivelati nuovi dettagli su Kraven Il cacciatore, il prossimo film del Sony Cinematic Universe sul selvaggio nemico di Spider-Man.

La notizia più sorprendente è quella che riguarda il suo rating, che sembra ufficialmente R, nonché vietato ai minori di 18 anni!

Il trailer di Kraven Il cacciatore rivela Rhino

Oltre a questa inaspettata notizia, dal teaser trailer che è stato ieri mostrato al Cinema-Con 2023 è fuoriuscita la notizia che uno dei villain principali, se non il principale, sarà Rhino. Il teaser non è stato reso pubblico per ora, ma potreste trovare sparsi diversi leak in rete.

Il fatto che siano due personaggi “cattivi” a scontrarsi nei film dello Spider-Verse della Sony non è una novità: da tempo ormai la Sony ha infatti deciso di prendere tutti i cattivi di Spiderman e renderli anti-eroi. Abbiamo visto infatti Venom diventare un simpatico simbionte contro Carnage nel sequel di Venom o il vampiro Morbius, nell’omonimo film, contro il ben più pericoloso Milo.

Kraven il cacciatore e il rating R

Visti quindi i film del Sony-Verse usciti fin qui, pare peculiare la scelta di rendere questo film molto violento, soprattutto per due motivi: mentre la controparte fumettistica del cacciatore è spietata contro gli animali e infatti desidera Spiderman perché lo considera una ambita preda, nel film è stato dichiarato che invece Kraven sarà un amante degli animali. Ciò significa che caccerà esseri umani con qualità animalesche come Peter o appunto come Rhino, alias di Aleksei Mikhailovich Sytsevich, che a causa di un esperimento andato male, si è trasformato in un rinoceronte umanoide? (ndr).

Inoltre i film su Venom e Carnage non hanno ricevuto un rating under 18, ma se andiamo a vedere i fumetti, questi sono i personaggi più violenti in assoluto nell’universo di Spider-Man e per questi motivi, la scelta del rating è piuttosto particolare.

Vedremo se Kraven Il cacciatore si meriterà questo rating, ma nel frattempo vi ricordiamo che il film uscirà nelle sale questo ottobre 2023.