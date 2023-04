Indiana jones: harrison ford dice addio al personaggio

Harrison Ford ha dichiarato che quella in Indiana Jones e il quadrante del destino sarà la sua ultima interpretazione nei panni del professore.

L’attore Harrison Ford, conosciuto per i suoi ruoli iconici come Han Solo in Star Wars e, ovviamente, Indiana Jones, ha ufficialmente dichiarato che l’ultimo film girato dove ricopre il ruolo del famoso avventuriero e professore di archeologia, Indiana Jones e Il quadrante del destino, sarà l’ultimo della saga, o quanto meno sarà l’ultimo dove Ford interpreterà il personaggio.

L’attore, intervistato da Variety ha detto:

Questo è l’ultimo film della serie, e questa è l’ultima volta che interpreterò il personaggio.

Indiana Jones e Il quadrante del destino è infatti la quinta ed ultima pellicola a vedere Ford nel ruolo del famoso ricercatore, preceduto da il regno del teschio di cristallo (2008), l’ultima crociata (1989), il tempio maledetto (1984) e Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta (1981).

Siamo sicuri infatti che ben presto assisteremo ad un remake della saga, tant’è che sarebbe in produzione una serie televisiva su Indiana Jones, ma con un attore giovane, pronto a far immergere il pubblico in nuove emozionanti avventure. Ford, che è a conoscenza di una probabile serie, ha aggiunto:

Dobbiamo ricordare che Harrison Ford ha la veneranda età di 80 anni e che non dev’essere facile recitare in un ruolo del genere. Inoltre, anche Indiana nel film ha circa la medesima età e non può più fare le acrobazie di un tempo. Speriamo comunque che, qualora sia invece coinvolto nel progetto, possa almeno apparire in un cameo o interpretare il padre di Indiana, ruolo che andò a Sean Connery nei primi tre film della saga.

Attendiamo quindi con ansia di assistere all’ultima apparizione di Harrison Ford nei panni del coraggioso Jones in Indiana Jones e il quadrante del destino, che uscirà nelle sale italiane il 28 giugno e in quelle americane il 30 giugno 2023.