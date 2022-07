La caduta della casa degli Usher: concluse le riprese della serie

La caduta della casa degli Usher, celebre racconto del terrore del poeta e scrittore americano Edgar Allan Poe, ha visto la sua rappresentazione sul grande schermo per la prima volta nel 1928 con un film muto di Jean Eptistein, continuando negli anni con circa altre dieci pellicole fino alla ultima The Fall of Usher, film del 2008 di David Coteau.

De La caduta della casa degli Usher non era mai stata realizzata una serie tv, fino a quando Mike Flanagan ha deciso di realizzare la serie basata sul racconto del re dell’orrore. Realizzazione che adesso è conclusa: il regista ha, infatti, annunciato la conclusione delle riprese, ma anche che si prenderà una piccola vacanza visto che in soli tre anni ha realizzato ben quattro serie tv.

La caduta della casa degli Usher è un racconto che narra delle paure interiori, della malattia sia fisica che mentale che portano alla rovina. Il narratore del racconto, il quale nome non viene menzionato, si reca dall’amico Roderick Usher per assisterlo in quanto malato. Il malcapitato avrà a che fare con gli strani rumori della casa, con l’aspetto spettrale dell’amico e della sorella di lui. Tutti elementi che Mike Flanagan sa gestire magistralmente: anche in The Hounting of Bly Minor and The Hounting of Hill House, le due serie Netflix che hanno portato il regista alla fama, le case antiche ed infestate erano al centro di entrambe le storie.

Inoltre entrambe le serie, come La caduta delle casa degli Usher, derivano da famosi racconti del terrore (Giro di vite di Henry James e La casa degli invasati di Shirley Jackson) e se Flanagan è stato magistrale nel riportare il terrore di questi due racconti, siamo sicuri che lo sarà anche nella trasposizione del racconto di Poe.

La caduta della casa degli Usher avrà membri del cast che abbiamo già visto nelle precedenti serie (Kate Siegel, Henry Thomas e Carla Gugino) e nuovi membri come Mark Hamill (Luke Skywalker).